По словам Питера Кайла, глава Кремля начал незаконную войну и мог бы положить ей конец, просто прекратив агрессию и вернув мир на континент.

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В ответ на разрешение Украине наносить удары по территории РФ британским оружием Кремль ответил эскалационной риторикой. Президент РФ Владимир Путин выступил с новыми угрозами Западу. Об этом пишет Sky News.

Питер Кайл, министр по вопросам науки, инноваций и технологий Великобритании, ответил на вопрос о том, насколько жителям британских островов следует беспокоиться из-за предупреждений российского лидера.

"Президент Путин постоянно высказывал угрозы, но суть от этого никогда не менялась. Если эту войну и возможно остановить быстро, то только усилиями президента Путина, который мог бы остановить ее немедленно", — заявил Кайл.

По его словам, Путин начал незаконную войну, поскольку она не была спровоцирована.

"Он мог бы положить конец войне, просто прекратив агрессию и вернув мир на континент. Я призываю его сделать это. Президент Путин хочет устранить угрозу возмездия со стороны Украины и президента Зеленского в ответ на свою же агрессию. Он может сделать это немедленно, прекратив войну. У него есть для этого полномочия", — заявил Кайл.

Напомним, что, по данным вашингтонских аналитиков, ВСУ в Курской области продвинулись на 40 км и не позволяют развиться российскому контрнаступлению.

Также сообщалось, что в ISW объяснили, чего пытались добиться в РФ, обстреляв зерновоз в Черном море.