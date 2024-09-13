Ракетный удар по зерновозу вблизи Черноморска: в ISW объяснили, чего добивается РФ

Российские силы нанесли удар крылатой ракетой по гражданскому судну под флагом Сент-Китс и Невис, которое выходило из украинских территориальных вод и шло курсом на Египет.

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Российские силы нанесли удар по гражданскому грузовому судну, проходившему через украинский зерновой коридор в западной части Черного моря 11 сентября. Об этом пишет "Институт изучения войны" в сводке от 12 сентября.

По словам вашингтонских аналитиков, делается это, вероятно, для того, чтобы подорвать международное доверие к безопасности коридора. Украинские официальные лица сообщили, что российские силы нанесли удар крылатой ракетой по гражданскому судну под флагом Сент-Китс и Невис. Корабль выходил из украинских территориальных вод и направлялся в Египет.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, предварительные данные указывают на то, что жертв нет. Он также отметил важность поставок украинского продовольствия для стран Африки и Ближнего Востока.

Береговая охрана Румынии сообщила, что российская ракета поразила судно, находившееся в морской экономической зоне Румынии. Прежде российские силы активно атаковали украинскую портовую и зерновую инфраструктуру на юге Украины в Черном море, пытаясь подорвать доверие к украинскому зерновому коридору.

"Российские удары по гражданским судам в зерновом коридоре почти наверняка направлены на то, чтобы подорвать уверенность в том, что Украина способна обеспечить и защитить коридор, а также помешать восстановить экономику в условиях продолжающейся войны", — отметили в ISW.

По словам украинского премьера Дениса Шмыгаля, в этом году Украина уже перевезла 66 млн тонн зерновых через коридор в Черном море в 2024 году, и это близко к довоенному уровню.

Напомним, что, по информации Bloomberg, цены на пшеницу резко выросли после того, как РФ атаковала зерновоз в Черном море.

Также сообщалось, что Bayraktar TB2 помог ГУР сбить российский истребитель Су-30СМ.