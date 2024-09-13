Ракетний удар по зерновозу поблизу Чорноморська: в ISW пояснили, чого домагається РФ

Російські сили завдали удару крилатою ракетою по цивільному судну під прапором Сент-Кітс і Невіс, яке виходило з українських територіальних вод і йшло курсом на Єгипет.

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Російські сили завдали удару по цивільному вантажному судну, що проходило через український зерновий коридор у західній частині Чорного моря 11 вересня. Про це пише "Інститут вивчення війни" у зведенні від 12 вересня.

За словами вашингтонських аналітиків, робиться це, ймовірно, для того, щоб підірвати міжнародну довіру до безпеки коридору. Українські офіційні особи повідомили, що російські сили завдали удару крилатою ракетою по цивільному судну під прапором Сент-Кітс і Невіс. Корабель виходив з українських територіальних вод і прямував до Єгипту.

За словами президента України Володимира Зеленського, попередні дані вказують на те, що жертв немає. Він також наголосив на важливості постачання українського продовольства для країн Африки та Близького Сходу.

Берегова охорона Румунії повідомила, що російська ракета вразила судно, яке перебувало в морській економічній зоні Румунії. Раніше російські сили активно атакували українську портову та зернову інфраструктуру на півдні України в Чорному морі, намагаючись підірвати довіру до українського зернового коридору.

"Російські удари по цивільних суднах у зерновому коридорі майже напевно спрямовані на те, щоб підірвати впевненість у тому, що Україна здатна забезпечити та захистити коридор, а також завадити відновити економіку в умовах тривалої війни", — зазначили в ISW.

За словами українського прем'єра Дениса Шмигаля, цього року Україна вже перевезла 66 млн тонн зернових через коридор у Чорному морі 2024 року, і це близько до довоєнного рівня.

Нагадаємо, що, за інформацією Bloomberg, ціни на пшеницю різко зросли після того, як РФ атакувала зерновоз у Чорному морі.

Також повідомлялося, що Bayraktar TB2 допоміг ГУР збити російський винищувач Су-30СМ.