Bayraktar TB2 допоміг бійцям ГУР збити російський винищувач Су-30СМ: унікальні кадри (відео)

Аналітики Defense Express зауважили, що українська розвідка використовує цей безпілотник у розвідувальних цілях передусім над Чорним морем. Bayraktar TB2 "бачить" цілі на відстані понад 50 км.

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У середу, 11 вересня, українські спецпризначенці ГУР знищили російський Су-30СМ вартістю 50 млн доларів у Чорному морі. Піке винищувача на глибину підтвердило Головне управління розвідки Міноборони України оприлюднивши відповідні відеокадри. Російський військовий літак збили за допомогою переносного зенітно-ракетного комплексу. Аналітики Defense Express зазначили, що на відео також можна побачити кадри з камери розвідувально-ударного безпілотника Bayraktar TB2.

За словами фахівців, це свідчить про ймовірну участь цього дрона в операції. Bayraktar TB2 в березні 2022 року показав здатність виявляти цілі на відстані понад 50 км, що робить його цінним інструментом у бойових операціях.

Офіційно участь дрона не підтверджена, але поява таких кадрів є рідкісною через уразливість цих апаратів до засобів ППО. Керівник ГУР МОУ Кирило Буданов раніше відзначав, що Bayraktar TB2 виявився ефективним у перші місяці війни, але через насиченість протиповітряної оборони Росії його використання в ударних місіях стало обмеженим.

Натомість дрон продовжують активно застосовувати для розвідки, особливо над акваторією Чорного моря. Bayraktar TB2 має потужні оптичні системи, що дозволяють проводити якісну розвідку на великих відстанях. Також цей БПЛА відіграє ключову роль у підтримці діяльності бойових груп на воді.

Бійці ГУР МОУ відзначають надійність Bayraktar TB2, який активно використовувався на Бахмутському напрямку для виявлення ворожих сил та коригування артилерійського вогню.

Нагадаємо, 11 вересня Збройні сили України вперше знищили радіокеровані російські човни на Херсонському напрямку.

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