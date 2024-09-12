Bayraktar TB2 помог бойцам ГУР сбить российский истребитель Су-30СМ: уникальные кадры (видео)

Аналитики Defense Express отметили, что украинская разведка использует этот беспилотник в разведывательных целях прежде всего над Черным морем. Bayraktar TB2 "видит" цели на расстоянии более 50 км.

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В среду, 11 сентября, украинские спецназовцы ГУР уничтожили российский Су-30СМ стоимостью 50 млн долларов в Черном море. Пике истребителя на глубину подтвердило Главное управление разведки Минобороны Украины обнародовав соответствующие видеокадры. Российский военный самолет сбили с помощью переносного зенитно-ракетного комплекса. Аналитики Defense Express отметили, что на видео также можно увидеть кадры с камеры разведывательно-ударного беспилотника Bayraktar TB2.

По словам специалистов, это свидетельствует о вероятном участии этого дрона в операции. Bayraktar TB2 в марте 2022 года показал способность обнаруживать цели на расстоянии более 50 км, что делает его ценным инструментом в боевых операциях.

Официально участие дрона не подтверждено, но появление таких кадров является редким из-за уязвимости этих аппаратов к средствам ПВО. Руководитель ГУР МОУ Кирилл Буданов ранее отмечал, что Bayraktar TB2 оказался эффективным в первые месяцы войны, но из-за насыщенности противовоздушной обороны России его использование в ударных миссиях стало ограниченным.

Зато дрон продолжают активно применять для разведки, особенно над акваторией Черного моря. Bayraktar TB2 имеет мощные оптические системы, позволяющие проводить качественную разведку на больших расстояниях. Также этот БПЛА играет ключевую роль в поддержке деятельности боевых групп на воде.

Бойцы ГУР МОУ отмечают надежность Bayraktar TB2, который активно использовался на Бахмутском направлении для обнаружения вражеских сил и корректировки артиллерийского огня.

Напомним, 11 сентября Вооруженные силы Украины впервые уничтожили радиоуправляемые российские лодки на Херсонском направлении.

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