За словами Пітера Кайла, глава Кремля розпочав незаконну війну і міг би покласти їй кінець, просто припинивши агресію і повернувши мир на континент.

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У відповідь на дозвіл Україні завдавати ударів по території РФ британською зброєю Кремль відповів ескалаційною риторикою. Президент РФ Володимир Путін виступив із новими погрозами Заходу. Про це пише Sky News.

Пітер Кайл, міністр з питань науки, інновацій та технологій Великої Британії, відповів на запитання про те, наскільки жителям британських островів слід турбуватися через попередження російського лідера.

"Президент Путін постійно висловлював погрози, але суть від цього ніколи не змінювалася. Якщо цю війну і можливо зупинити швидко, то тільки зусиллями президента Путіна, який міг би зупинити її негайно", — заявив Кайл.

За його словами, Путін почав незаконну війну, оскільки вона не була спровокована.

"Він міг би покласти край війні, просто припинивши агресію і повернувши мир на континент. Я закликаю його зробити це. Президент Путін хоче усунути загрозу відплати з боку України та президента Зеленського у відповідь на свою ж агресію. Він може зробити це негайно, припинивши війну. У нього є для цього повноваження", — заявив Кайл.

Нагадаємо, що, за даними вашингтонських аналітиків, ЗСУ в Курській області просунулися на 40 км і не дають змоги розвинутися російському контрнаступу.

Також повідомлялося, що в ISW пояснили, чого намагалися домогтися у РФ, обстрілявши зерновоз у Чорному морі.