"Манипулятивное заявление": в ОП отреагировали на приостановку показа "Русских на войне" в Торонто

По словам организаторов кинофестиваля, фильм все же заслужил место в программе, но его покажут тогда, когда это будет безопасно.

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Организаторы Международного кинофестиваля в Торонто TIFF (Toronto International Film Festival) приостановили показ фильма "Русские на войне". Об этом идет речь на сайте фестиваля.

"С этого момента TIFF вынужден приостановить будущие показы фильма "Русские на войне" в пятницу, субботу и воскресенье, поскольку нам стало известно о существенных угрозах для работы фестиваля и общественной безопасности. Хотя мы твердо придерживаемся нашего заявления, это решение было принято с целью обеспечения безопасности всех гостей, сотрудников и волонтеров фестиваля", — говорится в заявлении.

Там назвали это решение "чрезвычайно трудным". Организаторы отметили, что этот фильм "заслужил место в программе нашего фестиваля, и мы обязуемся показать его, когда это будет безопасно".

В Украине уже отреагировали на решение TIFF. В частности, руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак назвал это заявление "манипулятивным".

"TIFF приостановил показ пропагандистского фильма "Русские на войне". Но выдал манипулятивное заявление об "угрозах безопасности". Угроза — это российская пропаганда", — отметил он.

Также он отметил, что показ фильма "Русские на войне" должен быть запрещен в цивилизованном мире.

"Выдавая агрессора за жертву в таких фильмах, российская пропаганда пытается исказить реальность. Главная опасность — Россия. Мир должен объединиться для борьбы за справедливый мир", — добавил руководитель Офиса президента.

Скандал с фильмом "Русские в войне"

С участием ленты уже произошел скандал на фестивале в Венеции, на котором он был официально презентован. Тогда украинский продюсер Дарья Бассель отметила, что режиссер фильма Анастасия Трофимова использовала инструменты российской пропаганды, а сама лента находилась в одном разделе, что и украинский "Песни Земли, которая медленно горит".

Впоследствии Генеральный консул Украины в Торонто Олег Николенко высказался против показа фильма "Русские на войне" на Международном кинофестивале в Торонто. Он отметил, что фильм "добавляет правдоподобия российским пропагандистским нарративам, которые преуменьшают тяжесть и страдания, вызванные военными действиями России".

Конгресс украинцев Канады выразил мнение, что Канадский медийный фонд (Canada Media Fund) использовал средства налогоплательщиков на поддержку фильма, который оправдывает российскую агрессию. Организация отметила, что фильм "пытается оправдать геноцидную войну и агрессию России против Украины, перекладывая ответственность на "пропаганду" или "туман войны" за преступления российских войск, которые вторглись в Украину и которые насилуют, пытают, убивают и дегуманизируют украинцев".