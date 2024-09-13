"Маніпулятивна заява": в ОП відреагували на призупинення показу "Росіяни на війні" у Торонто

За словами організаторів кінофестивалю, фільм все ж заслужив місце в програмі, але його покажуть тоді, коли це буде безпечно.

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Організатори Міжнародного кінофестивалю в Торонто TIFF (Toronto International Film Festival) призупинили показ фільму "Росіяни на війні". Про це йде мова на сайті фестивалю.

"З цього моменту TIFF змушений призупинити майбутні покази фільму "Росіяни на війні" у п'ятницю, суботу та неділю, оскільки нам стало відомо про суттєві загрози для роботи фестивалю та громадської безпеки. Хоча ми твердо дотримуємося нашої заяви, це рішення було ухвалено з метою гарантування безпеки всіх гостей, співробітників та волонтерів фестивалю", — йде мова у заяві.

Там назвали це рішення "надзвичайно важким". Організатори зазначили, що цей фільм "заслужив місце у програмі нашого фестивалю, і ми зобов'язуємося показати його, коли це буде безпечно".

В Україні вже відреагували на рішення TIFF. Зокрема, керівник Офісу президента України Андрій Єрмак назвав цю заяву "маніпулятивною".

"TIFF призупинив показ пропагандистського фільму "Росіяни на війні". Але видав маніпулятивну заяву про "загрози безпеці". Загроза — це російська пропаганда", — зазначив він.

Також він зазначив, що показ фільму "Росіяни на війні" має бути заборонений в цивілізованому світі.

"Видаючи агресора за жертву у таких фільмах, російська пропаганда намагається спотворити реальність. Головна небезпека — Росія. Світ має об'єднатися для боротьби за справедливий мир", — додав керівник Офісу президента.

Скандал з фільмом "Росіяни у війні"

За участю стрічки вже стався скандал на фестивалі в Венеції, на якому він був офіційно презентований. Тоді українська продюсерка Дарія Бассель зазначила, що режисерка фільму Анастасія Трофімова використовувала інструменти російської пропаганди, а сама стрічка знаходилася в одному розділі, що й український "Пісні Землі, що повільно горить".

Згодом Генеральний консул України в Торонто Олег Ніколенко висловився проти показу стрічки "Росіяни на війні" на Міжнародному кінофестивалі у Торонто. Він зазначив, що фільм "додає правдоподібності російським пропагандистським наративам, які применшують тяжкість і страждання, спричинені військовими діями Росії".

Конгрес українців Канади висловив думку, що Канадський медійний фонд (Canada Media Fund) використав кошти платників податків на підтримку фільму, який виправдовує російську агресію. Організація зазначила, що фільм "намагається виправдати геноцидну війну й агресію Росії проти України, перекладаючи відповідальність на "пропаганду" або "туман війни" за злочини російських військ, які вторглися в Україну і які ґвалтують, катують, вбивають та дегуманізують українців".