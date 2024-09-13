Конец доминирования М4: SIG Sauer выпустила винтовку MCX-SPEAR на гражданский рынок (фото)

Оружие имеет оригинальный калибр 6.8x51 мм, а патрон отличается более плоской траекторией и увеличенной энергией по сравнению с традиционными патронами 5,56 мм.

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Компания SIG Sauer выпустила на гражданский рынок винтовку MCX-SPEAR 6.8x51, ознаменовав конец тридцатилетнего доминирования M4 и начав новую эпоху в разработке оружия. Эта модель, созданная в рамках программы Next Generation Squad Weapon (NGSW), призвана отвечать требованиям современного боя, предоставляя высокую дальность стрельбы, превосходную огневую мощь и модульность. Об этом 13 сентября сообщили обозреватели Army Recognition.

Особенности нового оружия

Главной особенностью новой винтовки является использование патрона калибра 6,8x51 мм, также известного как .277 SIG FURY. Этот гибридный патрон сочетает латунную гильзу и стальную основу, что позволяет выдерживать давление до 80 000 PSI. Такая конструкция обеспечивает скорость пули более 900 м/с даже при коротком стволе длиной 40 см. Патрон отличается более плоской траекторией и увеличенной энергией попадания в цель по сравнению с традиционными патронами 5,56 мм, что делает MCX-SPEAR идеальной для дальних дистанций.

Винтовка MCX-SPEAR

Винтовка MCX-SPEAR разработана с учетом требований к универсальности и удобству. Ее конструкция позволяет одинаково удобно вести огонь как правшам, так и левшам.

Кроме того, возможность быстрой смены ствола позволяет адаптировать винтовку под различные калибры, включая 7,62x51 мм НАТО и 6,5 Creedmoor, что расширяет ее возможности для различных задач — от ближнего боя до дальних столкновений.

Патроны .277 SIG FURY калибра 6,8X51 мм

MCX-SPEAR оснащена свободно плавающей рукояткой M-LOK, складным телескопическим прикладом и передовой газоотводной системой, что снижает отдачу и повышает надежность работы в экстремальных условиях. Еще одной важной особенностью является глушитель SIG Sauer NG68SPEAR-QD, уменьшающий уровень шума и видимость выстрела.

Обозреватели отмечают, что MCX-SPEAR, изначально разработанная для военных, теперь доступна и гражданским стрелкам. Коммерческие модели, с длиной ствола 33 и 40 см, почти полностью повторяют военные версии, с незначительными изменениями для соответствия гражданским нормам. Стоимость винтовки варьируется от 4 000 до 4 500 долларов.

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Ранее сообщалось, что американские военнослужащие в Форт-Кэмпбелл завершили испытания семейства образцов стрелкового оружия следующего поколения NGSW-Automatic Rifle (AR) и системы NGSW-Fire Control (FC) калибра 6.8-мм Common Cartridge. Бойцы отметили положительную разницу новой системы в плане убойной мощности, а также преимущества ведения огня на дальней дистанции.