Кінець домінування М4: SIG Sauer випустила гвинтівку MCX-SPEAR на цивільний ринок (фото)

Зброя має оригінальний калібр 6.8x51 мм, а набій вирізняється більш плоскою траєкторією і збільшеною енергією порівняно з традиційними патронами 5,56 мм.

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Компанія SIG Sauer випустила на цивільний ринок гвинтівку MCX-SPEAR 6.8x51, ознаменувавши кінець тридцятирічного домінування M4 і почавши нову епоху в розробці зброї. Ця модель, створена в межах програми Next Generation Squad Weapon (NGSW), покликана відповідати вимогам сучасного бою, надаючи високу дальність стрільби, чудову вогневу міць і модульність. Про це 13 вересня повідомили оглядачі Army Recognition.

Особливості нової зброї

Головною особливістю нової гвинтівки є використання патрона калібру 6,8x51 мм, також відомого як .277 SIG FURY. Цей гібридний патрон поєднує латунну гільзу і сталеву основу, що дає змогу витримувати тиск до 80 000 PSI. Така конструкція забезпечує швидкість кулі понад 900 м/с навіть при короткому стволі довжиною 40 см. Патрон вирізняється більш плоскою траєкторією і збільшеною енергією влучання в ціль порівняно з традиційними набоями 5,56 мм, що робить MCX-SPEAR ідеальною для далеких дистанцій.

Гвинтівка MCX-SPEAR

Гвинтівка MCX-SPEAR розроблена з урахуванням вимог до універсальності та зручності. Її конструкція дає змогу однаково зручно вести вогонь як правшам, так і лівшам.

Крім того, можливість швидкої зміни ствола дає змогу адаптувати гвинтівку під різні калібри, включно з 7,62x51 мм НАТО і 6,5 Creedmoor, що розширює її можливості для різних завдань — від ближнього бою до дальніх зіткнень.

Патрони .277 SIG FURY калібру 6,8X51 мм

MCX-SPEAR оснащена вільно плаваючою рукояткою M-LOK, складним телескопічним прикладом і передовою газовідвідною системою, що знижує віддачу і підвищує надійність роботи в екстремальних умовах. Ще однією важливою особливістю є глушник SIG Sauer NG68SPEAR-QD, що зменшує рівень шуму і видимість пострілу.

Оглядачі зазначають, що MCX-SPEAR, спочатку розроблена для військових, тепер доступна і цивільним стрільцям. Комерційні моделі, з довжиною ствола 33 і 40 см, майже повністю повторюють військові версії, з незначними змінами для відповідності цивільним нормам. Вартість гвинтівки варіюється від 4 000 до 4 500 доларів.

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Раніше повідомлялося, що американські військовослужбовці у Форт-Кемпбелл завершили випробування сімейства зразків стрілецької зброї наступного покоління NGSW-Automatic Rifle (AR) і системи NGSW-Fire Control (FC) калібру 6.8 мм Common Cartridge. Бійці відзначили позитивну різницю нової системи в плані забійної потужності, а також переваги ведення вогню на дальній дистанції.