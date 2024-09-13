Жал сотку от груди: ТЦК во время рейда в спортзал обнаружили уклониста с инвалидностью

Цель рейда была — поиск лиц, которые уклоняются от прохождения службы или самовольно оставили воинскую часть.

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В Закарпатской области работники ТЦК провели рейд по местным ресторанам и спортзалах в Ужгороде. Там обнаружили бойцов, которые самовольно оставили часть и притворяются лицами с инвалидностью. Об этом в своем телеграмм-канале сообщил журналист Виталий Глагола.

По его словам, рейд ТЦК в Ужгороде по ресторанам и спортзалам города состоялся 12 сентября. Его цель была — поиск лиц, уклоняющихся от прохождения службы или самовольно оставивших воинскую часть.

"Выявлены рядовой и офицер из Одессы, которые самовольно оставили воинскую часть, а также инвалид второй группы, который в спортзале "жал сотку" от груди. Также выявлено несколько человек, которые были в розыске за уклонение от мобилизации", — озвучил итоги рейда Виталий Глагола.

Напомним, что мэр Конотопа Артем Семенихин после комментариев с критикой в свой адрес был вынужден обратиться в территориальный центр комплектования и социальной поддержки.

Также сообщалось, что в Украине осудили мужчину, который захотел мобилизоваться, но не дозвонился в ТЦК и не дождался военнослужащего. Мужчина заявил, что сам хотел мобилизоваться, но у него прооперировали мать.