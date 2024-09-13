"Жав сотку від грудей": ТЦК під час рейду в спортзал виявили ухилянта з інвалідністю

Мета рейду була — пошук осіб, які ухиляються від проходження служби або самовільно залишили військову частину.

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В Закарпатській області працівники ТЦК провели рейд по місцевих ресторанах та спортзалах в Ужгороді. Там виявили бійців, які самовільно залишили частину та прикидаються особами з інвалідністю. Про це в своєму телеграм-каналі повідомив журналіст Віталій Глагола.

За його словами, рейд ТЦК в Ужгороді по ресторанам та спортзалам міста відбувся 12 вересня. Його мета була — пошук осіб, які ухиляються від проходження служби або самовільно залишили військову частину.

"Виявлено рядового та офіцера з Одеси, які самовільно залишили військову частину, а також інваліда другої групи, який у спортзалі "жав сотку" від грудей. Також виявлено декілька осіб, які були у розшуку за ухилення від мобілізації", — озвучив підсумки рейду Віталій Глагола.

Нагадаємо, що мер Конотопа Артем Семеніхін після коментарів із критикою на свою адресу був змушений звернутися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Також повідомлялося, що в Україні засудили чоловіка, який захотів мобілізуватись, але не додзвонився в ТЦК і не дочекався на військовослужбовця. Чоловік заявив, що сам хотів мобілізуватися, але в нього прооперували матір.