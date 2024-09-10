Мер Конотопа звертався до ТЦК через гнівні коментарі містян: цікавиться ухилянтами

За словами Артема Семеніхіна, йому було цікаво, чому забезпечений чоловік оформляє опікунство над матір'ю і відправляє сім'ю на відпочинок за кордон під час війни. Міський голова зазначив, що якщо потрібно буде — він знову зателефонує до військкомату й домагатиметься справедливості.

Related video

Мер Конотопа Артем Семеніхін після коментарів із критикою на свою адресу був змушений звернутися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Про це він розповів на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook у прямому ефірі.

За його словами, під час прогулянки в центральному парку, де триває ремонт, він став свідком розмови двох місцевих мешканок і одна з них розповідала, як купила зі знижкою окуляри на відпочинку за 519 євро, а потім скаржилася, що під час війни будують дитячі майданчики за нібито державні кошти, адже ці гроші можна було спрямувати на армію.

Мер Конотопа одразу зазначив, що з бюджетних грошей на благоустрій парку не витратили жодної копійки, а відбувається ремонт коштом благодійників і партнерів.

Під однією з публікацій у соціальних мережах Артем Семеніхін побачив коментар тієї самої жінки, яка розповідала про дорогу покупку на відпочинку та скаржилася на доцільність благоустрою парку під час війни.

"Думаю, ну зайду вже на її сторінку. Я дивлюся прізвище, я бачу її ім'я і написано, що вона в шлюбі. Я заходжу дивлюся, хто її чоловік, дивлюся його ім'я і прізвище, телефоную, винятково з інтересу, у ТЦК", — розповідає мер Конотопа.

У військкоматі відповіли, що такий чоловік справді стоїть на обліку і нещодавно оформив догляд за матір'ю, що дає право на відстрочку. Пізніше міський голова зрозумів, що знає цього чоловіка вже давно і регулярно бачить його в різних закладах. У цього чоловіка, продовжує мер Конотопа, чимало грошей і він міг би собі дозволити доглядальницю для рідної матері, тож у нього закралися думки про те, що це якийсь фейк.

У зв'язку з невдоволенням громадян Артем Семеніхін заявив, що не збирається йти на ще один термін, тому побуде на посаді до виборів, а потім піде.

Наступного дня, коли трансляція розлетілася мережею, мер Конотопа записав ще одне відео, де прокоментував свій дзвінок до ТЦК і СП, щоб дізнатися дані про одного з місцевих жителів.

"Так, дійсно, я дзвонив. Треба буде — я ще зателефоную, поцікавлюся. Я дзвонив для того, щоб дізнатися, та людина, яка має великі гроші, яка їздить на класній автівці, яка відправляє свою сім'ю відпочивати під час війни за кордон. Чому вона не в армії? Чому в армії зараз служать водії наших автобусів? У нас немає зараз достатньої кількості транспорту на лінії саме через те, що ТЦК позабирали наших водіїв", — заявив Артем Семеніхін.

Мера Конотопа обурює той факт, що кількість крутих машин у місті лише зростає і так звані "мажори" продовжують спокійно жити, поки прості люди йдуть захищати Батьківщину зі зброєю в руках. Він пообіцяв і далі цікавитися кожним ухилянтом.

"У ЗСУ зараз служить 95 відсотків простих хлопців і дівчат. Із сіл позабирали практично всіх. З комунальних підприємств теж практично всіх. А ось із крутих авто чомусь не поспішають забирати. Тих, хто має гроші та зв'язки — не знаю жодного випадку щоб забрали", — підсумував Артем Семеніхін.

У ТЦК і СП Конотопа ніяк не відреагували на цей інцидент на момент публікації матеріалу.

Нагадаємо, 8 вересня повідомлялося, що під Тернополем п'яний чоловік увірвався до ТЦК і хотів мобілізуватися попри відстрочку. У військкоматі заявили, що громадянин України намагався потрапити всередину адміністративного приміщення. Він розбив склопакет вхідних дверей, внаслідок чого отримав поранення руки.

6 вересня повідомлялося, що в Харкові "воєнком" побив чоловіка на вулиці. У Харківському ОТЦК заявили, що один із військових піддався на провокацію конфлікту. Тепер його відсторонено від роботи з оповіщення громадян. З іншими військовослужбовцями також проводяться заходи.