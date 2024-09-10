Мэр Конотопа обращался в ТЦК из-за гневных комментариев горожан: интересуется уклонистами

По словам Артема Семенихина, ему было интересно, почему обеспеченный мужчина оформляет опекунство над матерью и отправляет семью на отдых за границу во время войны. Городской глава отметил, что если нужно будет — он снова позвонит в военкомат и будет добиваться справедливости.

Related video

Мэр Конотопа Артем Семенихин после комментариев с критикой в свой адрес был вынужден обратиться в территориальный центр комплектования и социальной поддержки. Об этом он рассказал на своей странице в социальной сети Facebook в прямом эфире.

По его словам, во время прогулки в центральном парке, где проходит ремонт, он стал свидетелем разговора двух местных жительниц и одна из них рассказывала, как купила со скидкой очки на отдыхе за 519 евро, а потом жаловалась, что во время войны строят детские площадки за якобы государственные средства, ведь эти деньги можно было отправить на армию.

Мэр Конотопа сразу отметил, что из бюджетных денег на благоустройство парка не потратили ни копейки и происходит ремонт за счет благотворителей и партнеров.

Под одной из публикаций в социальных сетях Артем Семенихин увидел комментарий той самой женщины, которая рассказывала о дорогой покупке на отдыхе и жаловалась на целесообразность благоустройства парка во время войны.

"Думаю, ну зайду уже на ее страницу. Я смотрю фамилию, я вижу ее имя и написано, что она в браке. Я захожу смотрю, кто ее муж, смотрю его имя и фамилию, звоню, исключительно из интереса, в ТЦК", — рассказывает мэр Конотопа.

В военкомате ответили, что такой мужчина действительно стоит на учете и недавно оформил уход за матерью, что дает право на отсрочку. Позже городской глава понял, что знает этого мужчину уже давно и регулярно видит его в различных заведениях. У этого мужчины, продолжает мэр Конотопа, немало денег и он мог бы себе позволить сиделку для родной матери, поэтому у него закрались мысли о том, что это какой-то фейк.

В связи с недовольством граждан Артем Семенихин заявил, что не собирается идти на еще один срок, поэтому побудет на должности до выборов, а потом уйдет.

На следующий день, когда трансляция разлетелась по сети, мэр Конотопа записал еще одно видео, где прокомментировал свой звонок в ТЦК и СП, чтобы узнать данные про одного из местных жителей.

"Да, действительно, я звонил. Надо будет — я еще позвоню, поинтересуюсь. Я звонил для того, чтобы узнать, тот человек, который имеет большие деньги, который ездит на классной машине, который отправляет свою семью отдыхать во время войны за границу. Почему он не в армии? Почему в армии сейчас служат водители наших автобусов? У нас нет сейчас достаточного количества транспорта на линии именно из-за того, что ТЦК позабирали наших водителей", — заявил Артем Семенихин.

Мэра Конотопа возмущает тот факт, что количество крутых машин в городе лишь растет и так называемые "мажоры" продолжают спокойно жить, пока простые люди идут защищать родину с оружием в руках. Он пообещал и дальше интересоваться каждым уклонистом.

"В ВСУ сейчас служит 95 процентов простых парней и девушек. Из сел позабирали практически всех. Из коммунальных предприятий тоже практически всех. А вот из крутых авто почему-то не спешат забирать. Тех, кто имеет деньги и связи — не знаю ни одного случая чтобы забрали", — подытожил Артем Семенихин.

В ТЦК и СП Конотопа никак не отреагировали на этот инцидент на момент публикации материала.

Напомним, 8 сентября сообщалось, что под Тернополем пьяный мужчина ворвался в ТЦК и хотел мобилизоваться несмотря на отсрочку. В военкомате заявили, что гражданин Украины пытался попасть внутрь административного помещения. Он разбил стеклопакет входной двери, в результате чего получил ранение руки.

6 сентября сообщалось, что в Харькове "военком" избил мужчину на улице. В Харьковском ОТЦК заявили, что один из военных поддался на провокацию конфликта. Теперь он отстранен от работы по оповещению граждан. С другими военнослужащими также проводятся мероприятия.