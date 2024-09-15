"Путин и похожие ребята могут разделить мир": Зеленский заявил о близости войны в Европе (видео)

Лидер Украины обратил внимание на то, что сейчас нашему государству очень нужно единство стран Европы и мира, чтобы не дать России победить. Владимир Зеленский считает, что ВСУ должны иметь необходимую свободу в использовании западного оружия.

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Президент Владимир Зеленский заявил, что президент Российской Федерации Владимир Путин и похожие на него лидеры могут провести раздел мира, если их не остановить прямо сейчас. Об этом он сказал в интервью журналисту Фариду Закарии для программы GPS на канале CNN, которое было опубликовано 15 сентября.

Глава нашего государства отметил, что "война изменила всех нас", и самое важное, по его мнению, чтобы эта война могла изменить Европу и мир. "Они должны понимать, что война близко. Иначе, если она не изменит Европу и мир, если мир этого не поймет, что мы должны жить в единстве, в противном случае Путин или похожие на него ребята, вы знаете их, могут разделить мир и съесть его части как пирог", — подчеркнул Владимир Зеленский.

Украинский лидер обратил внимание на то, что сейчас Украине очень нужно это единство Европы и мира, чтобы не дать России победить: "Поэтому нам нужно это единство. И я надеюсь, что эта война изменила сознание людей, и изменила сознание лидеров мировых стран. Мы на это рассчитываем".

Также президент отметил, что Украина должна получить необходимую свободу в использовании западного оружия и должна получить выгодные позиции на поле боя, чтобы иметь сильные позиции на потенциальных переговорах с Россией.

Напомним, 15 сентября Фокус писал о том, что Зеленский покажет Байдену план победы Украины. По словам президента, план включает вопросы безопасности, геополитическую роль Украины, экономическую поддержку, а также военную помощь.