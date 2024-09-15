"Путін і схожі хлопці можуть розділити світ": Зеленський заявив про близькість війни в Європі (відео)

Лідер України звернув увагу на те, що зараз нашій державі дуже потрібна єдність країн Європи та світу, щоб не дати Росії перемогти. Володимир Зеленський вважає, що ЗСУ повинні мати необхідну свободу у використанні західної зброї.

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Президент Володимир Зеленський заявив, що президент Російської Федерації Володимир Путін і схожі на нього лідери можуть провести розподіл світу, якщо їх не зупинити прямо зараз. Про це він сказав в інтерв’ю журналісту Фаріду Закарії для програми GPS на каналі CNN, яке було опубліковане 15 вересня.

Глава нашої держави зазначив, що "війна змінила всіх нас", та найважливіше, на його думку, аби ця війна могла змінити Європу та світ. "Вони повинні розуміти, що війна близько. Інакше, якщо вона не змінить Європу і світ, якщо світ цього не зрозуміє, що ми повинні жити у єдності, в іншому разі Путін чи схожі на нього хлопці, ви знаєте їх, можуть розділити світ і з’їсти його частини як пиріг", — наголосив Володимир Зеленський.

Український лідер звернув увагу на те, що зараз Україні дуже потрібна ця єдність Європи та світу, щоб не дати Росії перемогти: "Тому нам потрібна ця єдність. І я сподіваюся, що ця війна змінила свідомість людей, і змінила свідомість лідерів світових країн. Ми на це розраховуємо".

Також президент зазначив, що Україна повинна отримати необхідну свободу у використанні західної зброї та має здобути вигідні позиції на полі бою, аби мати сильні позиції на потенційних переговорах з Росією.

Нагадаємо, 15 вересня Фокус писав про те, що Зеленський покаже Байдену план перемоги України. Зі слів президента, план включає питання безпеки, геополітичну роль України, економічну підтримку, а також військову допомогу.