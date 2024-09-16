Корабль ушел на дно: Китай успешно испытал крылатую ракету YJ-12B (видео)

Военные обозреватели отметили, что учитывая скорость китайской ракеты, которая достигает 3 Махов, для поражения цели в районе Тайваня ей понадобится не более 30 секунд.

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В Китае успешно провели тестирование противокорабельной крылатой ракеты YJ-12B, которая успешно поразила и, как сообщается, потопила корабль в море. Как сообщили обозреватели Bulgarian Military, испытания продемонстрировали потенциал ракеты в плане проникновения через системы обороны США и естественные барьеры Тайваня.

Ракета YJ-12B, разработанная для береговой обороны, может запускаться с земли и оснащена реактивным двигателем, позволяющим развивать скорость свыше 3 Махов на больших высотах. Ее дальность полета составляет 300-400 километров, что позволяет поражать цели далеко за горизонтом, представляя угрозу для крупных военно-морских судов. Сочетание систем наведения — инерциальной навигации, активного радиолокационного самонаведения и терминального наведения — делает ракету высокоэффективной против современных систем ПВО.

Авторы материала отметили, что испытания подчеркивают опасность, которую представляет YJ-12B для военно-морских сил Тайваня и их союзников, особенно в контексте военных напряжений вокруг Тайваньского пролива. Система способна достичь цели всего за 30 секунд, что затрудняет перехват даже для передовых систем ПВО, таких как Aegis ВМС США. При этом ракета уже развернута на островах в Южно-Китайском море, что дает Китаю стратегическое преимущество в регионе.

В свою очередь Тайвань, сталкиваясь с этой угрозой, вынужден пересматривать свои оборонительные стратегии. Эксперты подчеркивают, что природные барьеры, такие как Тайваньский пролив, уже не являются надежной защитой от современных ракетных технологий. Поэтому в ответ на это Тайвань разрабатывает асимметричные стратегии, направленные на усиление своих оборонительных возможностей, но остается очевидным, что текущие системы ПВО недостаточно эффективны для противодействия угрозе, исходящей от YJ-12B.

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Ранее сообщалось, что китайский стелс-истребитель J-35 впервые выполнил взлет и посадку на авианосец CNS Liaoning. Таким образом Китай получил еще одного представителя палубной авиации для своих вооруженных сил.