Корабель пішов на дно: Китай успішно випробував крилату ракету YJ-12B (відео)

Військові оглядачі зазначили, що з огляду на швидкість китайської ракети, яка досягає 3 Махів, для ураження цілі в районі Тайваню їй знадобиться не більше 30 секунд.

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У Китаї успішно провели тестування протикорабельної крилатої ракети YJ-12B, яка успішно вразила і, як повідомляється, потопила корабель у морі. Як повідомили оглядачі Bulgarian Military, випробування продемонстрували потенціал ракети в плані проникнення через системи оборони США і природні бар'єри Тайваню.

Ракету YJ-12B, розроблену для берегової оборони, можна запускати із землі, вона оснащена реактивним двигуном, що дає змогу розвивати швидкість понад 3 Махи на великих висотах. Її дальність польоту становить 300-400 кілометрів, що дає змогу вражати цілі далеко за горизонтом, становлячи загрозу для великих військово-морських суден. Поєднання систем наведення — інерціальної навігації, активного радіолокаційного самонаведення і термінального наведення — робить ракету високоефективною проти сучасних систем ППО.

Автори матеріалу зазначили, що випробування підкреслюють небезпеку, яку становить YJ-12B для військово-морських сил Тайваню та їхніх союзників, особливо в контексті воєнних напружень навколо Тайванської протоки. Система здатна досягти мети всього за 30 секунд, що ускладнює перехоплення навіть для передових систем ППО, таких як Aegis ВМС США. При цьому ракета вже розгорнута на островах у Південнокитайському морі, що дає Китаю стратегічну перевагу в регіоні.

Своєю чергою Тайвань, стикаючись із цією загрозою, змушений переглядати свої оборонні стратегії. Експерти наголошують, що природні бар'єри, як-от Тайванська протока, вже не є надійним захистом від сучасних ракетних технологій. Тому у відповідь на це Тайвань розробляє асиметричні стратегії, спрямовані на посилення своїх оборонних спроможностей, але залишається очевидним, що поточні системи ППО недостатньо ефективні для протидії загрозі, яка походить від YJ-12B.

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Раніше повідомлялося, що китайський стелс-винищувач J-35 вперше виконав зліт і посадку на авіаносець CNS Liaoning. Таким чином Китай отримав ще одного представника палубної авіації для своїх збройних сил.