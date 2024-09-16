ДНК "Абрамса": в Южной Корее танк K1A2 "подружили" с боевой машиной K21 и K2 Black Panther (видео)
По словам аналитиков из Janes, на смену устаревшему аналоговому оборудованию пришли системы управления боем, обмен данными в реальном времени на основе цифровых карт и визуализации происходящего на передовой.
В основном боевом танке Южной Кореи K1A2 с гладкоствольной пушкой 120 мм улучшили возможности совместной работы с танком K2 Black Panther и боевой машиной пехоты K21. Об этом пишет The National Interest.
Армия Южной Кореи усилилась обновленной версией основных боевых танков K1A2 собственного производства.
По данным OSINT-аналитиков Janes, южнокорейская Hyundai Rotem передала модернизированную версию K1A1 вооруженным силам Южной Кореи в начале этого месяца и подтвердила, что на вооружении Корпуса морской пехоты страны появилось вооружение партии из четырех K1A2.
K1 стал первым танком, произведенным в Южной Корее на основе технологий американской программы XM1, которая также заложена в основе разработки M1 Abrams.
Четвертая партия танков K1
Точное количество обновленных K1 не разглашается, но известно, что в войсках страны находилось до 35 K1A1, которые планировали обновить до платформы A2.
В своем заявлении Управление программы оборонных закупок Южной Кореи объяснило, что танк K1A2 последовательно поставлялся армии Южной Кореи и Корпусу морской пехоты. Ожидается, что в новых машинах повысится боевая эффективность, удобство экипажа и безопасность. Среди прочего, должны быть камеры дальнего вида и возможности оперативного реагирования в реальном времени.
Аналитики Janes ссылаются на южнокорейское ведомство оборонных закупок и отмечают, что в новой бронетехнике появились системы управления боя и новые цифровые системы, заменяющие устаревшее аналоговое оборудование. Модернизированная версия может обмениваться информацией в реальном времени на основе цифровых карт и визуализации положения на поле боя.
K1 появились у Южной Кореи в конце 80-х, как и американские M1 Abrams, постоянно совершенствовались. Так, в 2013 году уже была версия K1A2. В общей сложности с конвейера сошло больше тысячи K1, но, по состоянию на 2022 год, Сеул использовал только 480. Их обновили до стандарта K1A2.
Характеристики танка K1A2
Боевые системы K1A2 вооружены пушкой KM256 Smoothbore (L44) калибра 120 мм, наряду со спаренным пулеметом 7,62 мм и пулеметом на башне, максимальная скорострельность которого — 10 выстрелов в минуту. Пулемет этот может стрелять корейскими снарядами Smart Top-Attack Munition типа "выстрелил и забыл".
Новое оборудование, которые получат K1A2, улучшают совместимость с K2 Black Panther производства Hyundai Rotem и боевой машиной пехоты Hanwha K21, считающейся основой вооруженных сил Южной Кореи.
Сейчас у страны насчитывается чуть более 200 действующих танков K2 — на сегодня одних из лучших в мире.
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