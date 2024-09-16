ДНК "Абрамса": в Южной Корее танк K1A2 "подружили" с боевой машиной K21 и K2 Black Panther (видео)

По словам аналитиков из Janes, на смену устаревшему аналоговому оборудованию пришли системы управления боем, обмен данными в реальном времени на основе цифровых карт и визуализации происходящего на передовой.

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В основном боевом танке Южной Кореи K1A2 с гладкоствольной пушкой 120 мм улучшили возможности совместной работы с танком K2 Black Panther и боевой машиной пехоты K21. Об этом пишет The National Interest.

Модернизация K1A2

Армия Южной Кореи усилилась обновленной версией основных боевых танков K1A2 собственного производства.

По данным OSINT-аналитиков Janes, южнокорейская Hyundai Rotem передала модернизированную версию K1A1 вооруженным силам Южной Кореи в начале этого месяца и подтвердила, что на вооружении Корпуса морской пехоты страны появилось вооружение партии из четырех K1A2.

K1 стал первым танком, произведенным в Южной Корее на основе технологий американской программы XM1, которая также заложена в основе разработки M1 Abrams.

Четвертая партия танков K1

K1

Точное количество обновленных K1 не разглашается, но известно, что в войсках страны находилось до 35 K1A1, которые планировали обновить до платформы A2.

В своем заявлении Управление программы оборонных закупок Южной Кореи объяснило, что танк K1A2 последовательно поставлялся армии Южной Кореи и Корпусу морской пехоты. Ожидается, что в новых машинах повысится боевая эффективность, удобство экипажа и безопасность. Среди прочего, должны быть камеры дальнего вида и возможности оперативного реагирования в реальном времени.

Аналитики Janes ссылаются на южнокорейское ведомство оборонных закупок и отмечают, что в новой бронетехнике появились системы управления боя и новые цифровые системы, заменяющие устаревшее аналоговое оборудование. Модернизированная версия может обмениваться информацией в реальном времени на основе цифровых карт и визуализации положения на поле боя.

K1 появились у Южной Кореи в конце 80-х, как и американские M1 Abrams, постоянно совершенствовались. Так, в 2013 году уже была версия K1A2. В общей сложности с конвейера сошло больше тысячи K1, но, по состоянию на 2022 год, Сеул использовал только 480. Их обновили до стандарта K1A2.

Характеристики танка K1A2

Основной боевой танк K1A2 в действии

Боевые системы K1A2 вооружены пушкой KM256 Smoothbore (L44) калибра 120 мм, наряду со спаренным пулеметом 7,62 мм и пулеметом на башне, максимальная скорострельность которого — 10 выстрелов в минуту. Пулемет этот ​​может стрелять корейскими снарядами Smart Top-Attack Munition типа "выстрелил и забыл".

Новое оборудование, которые получат K1A2, улучшают совместимость с K2 Black Panther производства Hyundai Rotem и боевой машиной пехоты Hanwha K21, считающейся основой вооруженных сил Южной Кореи.

Сейчас у страны насчитывается чуть более 200 действующих танков K2 — на сегодня одних из лучших в мире.

Напомним, что, по информации бельгийских журналистов издания Army Recognition, армия США тестирует на передовой в Украине гаубицы Hawkeye, размещенные на вездеходе HMMWV.

Ранее сообщалось, что, согласно данным Defense Express, РФ за четыре месяца восстановили танк Т-90.