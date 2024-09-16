ДНК "Абрамса": у Південній Кореї танк K1A2 "подружили" з бойовою машиною K21 і K2 Black Panther (відео)

За словами аналітиків із Janes, на зміну застарілому аналоговому обладнанню прийшли системи управління боєм, обмін даними в реальному часі на основі цифрових карт і візуалізації того, що відбувається на передовій.

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В основному бойовому танку Південної Кореї K1A2 з гладкоствольною гарматою 120 мм покращили можливості спільної роботи з танком K2 Black Panther і бойовою машиною піхоти K21. Про це пише The National Interest.

Модернізація K1A2

Армія Південної Кореї посилилася оновленою версією основних бойових танків K1A2 власного виробництва.

За даними OSINT-аналітиків Janes, південнокорейська Hyundai Rotem передала модернізовану версію K1A1 збройним силам Південної Кореї на початку цього місяця і підтвердила, що на озброєнні Корпусу морської піхоти країни з'явилося озброєння партії з чотирьох K1A2.

K1 став першим танком, виробленим у Південній Кореї на основі технологій американської програми XM1, яка також закладена в основі розробки M1 Abrams.

Четверта партія танків K1

K1

Точна кількість оновлених K1 не розголошується, але відомо, що у військах країни перебувало до 35 K1A1, які планували оновити до платформи A2.

У своїй заяві Управління програми оборонних закупівель Південної Кореї пояснило, що танк K1A2 послідовно постачався армії Південної Кореї та Корпусу морської піхоти. Очікується, що в нових машинах підвищиться бойова ефективність, зручність екіпажу та безпека. Зокрема, мають бути камери дальнього виду і можливості оперативного реагування в реальному часі.

Аналітики Janes посилаються на південнокорейське відомство оборонних закупівель і зазначають, що в новій бронетехніці з'явилися системи управління боєм і нові цифрові системи, які замінюють застаріле аналогове обладнання. Модернізована версія може обмінюватися інформацією в реальному часі на основі цифрових карт і візуалізації положення на полі бою.

K1 з'явилися у Південної Кореї наприкінці 80-х, як і американські M1 Abrams, вони постійно вдосконалювалися. Так, у 2013 році вже була версія K1A2. Загалом з конвеєра зійшло понад тисячу K1, але станом на 2022 рік Сеул використовував тільки 480. Їх оновили до стандарту K1A2.

Характеристики танка K1A2

Основний бойовий танк K1A2 у дії

Бойові системи K1A2 озброєні гарматою KM256 Smoothbore (L44) калібру 120 мм, поряд зі спареним кулеметом 7,62 мм і кулеметом на башті, максимальна скорострільність якого — 10 пострілів на хвилину. Кулемет цей може стріляти корейськими снарядами Smart Top-Attack Munition типу "вистрілив і забув".

Нове обладнання, які отримають K1A2, покращують сумісність із K2 Black Panther (виробництва Hyundai Rotem) і бойовою машиною піхоти Hanwha K21, що вважається основою збройних сил Південної Кореї.

Зараз у країни налічується трохи більше 200 готових до бою танків K2 — на сьогодні одних із найкращих у світі.

Нагадаємо, що, за інформацією бельгійських журналістів видання Army Recognition, армія США тестує на передовій в Україні гаубиці Hawkeye, розміщені на всюдиході HMMWV.

Раніше повідомлялося, що, згідно з даними Defense Express, РФ за чотири місяці відновили танк Т-90.