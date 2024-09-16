ДНК "Абрамса": у Південній Кореї танк K1A2 "подружили" з бойовою машиною K21 і K2 Black Panther (відео)
За словами аналітиків із Janes, на зміну застарілому аналоговому обладнанню прийшли системи управління боєм, обмін даними в реальному часі на основі цифрових карт і візуалізації того, що відбувається на передовій.
В основному бойовому танку Південної Кореї K1A2 з гладкоствольною гарматою 120 мм покращили можливості спільної роботи з танком K2 Black Panther і бойовою машиною піхоти K21. Про це пише The National Interest.
Армія Південної Кореї посилилася оновленою версією основних бойових танків K1A2 власного виробництва.
За даними OSINT-аналітиків Janes, південнокорейська Hyundai Rotem передала модернізовану версію K1A1 збройним силам Південної Кореї на початку цього місяця і підтвердила, що на озброєнні Корпусу морської піхоти країни з'явилося озброєння партії з чотирьох K1A2.
K1 став першим танком, виробленим у Південній Кореї на основі технологій американської програми XM1, яка також закладена в основі розробки M1 Abrams.
Четверта партія танків K1
Точна кількість оновлених K1 не розголошується, але відомо, що у військах країни перебувало до 35 K1A1, які планували оновити до платформи A2.
У своїй заяві Управління програми оборонних закупівель Південної Кореї пояснило, що танк K1A2 послідовно постачався армії Південної Кореї та Корпусу морської піхоти. Очікується, що в нових машинах підвищиться бойова ефективність, зручність екіпажу та безпека. Зокрема, мають бути камери дальнього виду і можливості оперативного реагування в реальному часі.
Аналітики Janes посилаються на південнокорейське відомство оборонних закупівель і зазначають, що в новій бронетехніці з'явилися системи управління боєм і нові цифрові системи, які замінюють застаріле аналогове обладнання. Модернізована версія може обмінюватися інформацією в реальному часі на основі цифрових карт і візуалізації положення на полі бою.
K1 з'явилися у Південної Кореї наприкінці 80-х, як і американські M1 Abrams, вони постійно вдосконалювалися. Так, у 2013 році вже була версія K1A2. Загалом з конвеєра зійшло понад тисячу K1, але станом на 2022 рік Сеул використовував тільки 480. Їх оновили до стандарту K1A2.
Характеристики танка K1A2
Бойові системи K1A2 озброєні гарматою KM256 Smoothbore (L44) калібру 120 мм, поряд зі спареним кулеметом 7,62 мм і кулеметом на башті, максимальна скорострільність якого — 10 пострілів на хвилину. Кулемет цей може стріляти корейськими снарядами Smart Top-Attack Munition типу "вистрілив і забув".
Нове обладнання, які отримають K1A2, покращують сумісність із K2 Black Panther (виробництва Hyundai Rotem) і бойовою машиною піхоти Hanwha K21, що вважається основою збройних сил Південної Кореї.
Зараз у країни налічується трохи більше 200 готових до бою танків K2 — на сьогодні одних із найкращих у світі.
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