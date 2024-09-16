Путин мог поделиться ядерными секретами с Ираном в обмен на оружие, — Bloomberg

То, что договоренность о поставках в Россию иранской баллистики могла затрагивать и вопросы ядерной безопасности, уже косвенно подтвердили в Вашингтоне. Представители МАГАТЭ зафиксировали увеличение ядерного топлива в Иране.

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В США и Великобритании все больше обеспокоены из-за того, что Россия делится с Ираном секретной информацией и технологиями. Об этом со ссылкой на неназванных западных чиновников сообщили в Bloomberg.

Отмечается, что раскрытые Кремлем ядерные тайны могли приблизить Иран к возможности создания ядерного оружия. Эта угроза стала разменной монетой в договоренностях по баллистическим ракетам для обстрелов Украины.

По информации СМИ, Россия усилила сотрудничество с Ираном в последние месяцы. Такое развитие событий в Вашингтоне обсудили официальные представители США и Великобритании. Источники передали, что на Западе встревожены из-за "эскалации военных связей" между странами.

В Белом доме "глубоко обеспокоены" ядерной деятельностью Ирана и готовы использовать все элементы национальной силы, чтобы предотвратить ядерную эскалацию со стороны страны. В МИД РФ и посольстве Ирана на запросы о комментариях не ответили.

В G7 осудили экспорт иранской баллистики в Россию, назвав это эскалацией и требуя немедленно прекратить поставки. То, что Россия обменивает ракеты Fath-360 и ядерные технологии, подтверждал госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Со своей стороны, Россия делится технологиями, к которым стремится Иран — это улица с двусторонним движением — включая ядерные вопросы, а также некоторой космической информацией", — отмечал он.

Блинкен и глава МИД Великобритании Дэвид Лемми пришли к общему выводу, что "ядерная программа Ирана никогда не была такой прогрессивной". В то же время в самом Иране уверяют, что не собираются производить ядерное оружие.

По данным МАГАТЭ, с июня по август в Иране увеличился уровень ядерного топлива, и этого может быть достаточно для подпитки нескольких боеголовок. В то же время в ЦРУ также подтвердили, что Россия и Иран углубляют военные отношения.

Напомним, советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк объяснил, почему поставки иранской баллистики в Россию сыграют "на руку" Украине.

В Sky News опубликовали детали маршрута, по которому примерно 220 баллистических ракет Fath-360 доставили из Ирана в РФ.