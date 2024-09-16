Путін міг поділитись ядерними секретами з Іраном в обмін на зброю, — Bloomberg

Те, що домовленість щодо постачання в Росію іранської балістики могла зачіпати й питання ядерної безпеки, вже опосередковано підтвердили у Вашингтоні. Представники МАГАТЕ зафіксували збільшення ядерного палива в Ірані.

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У США та Великій Британії все більше стурбовані через те, що Росія ділиться з Іраном секретною інформацією та технологіями. Про це з посиланням на неназваних західних чиновників повідомили у Bloomberg.

Зазначається, що розкриті Кремлем ядерні таємниці могли наблизити Іран до можливості створення ядерної зброї. Ця загроза стала розмінною монетою у домовленостях щодо балістичних ракет для обстрілів України.

За інформацією ЗМІ, Росія посилила співпрацю з Іраном в останні місяці. Такий розвиток подій у Вашингтоні обговорили офіційні представники США та Великої Британії. Джерела передали, що на Заході стривожені через "ескалацію військових зв’язків" між країнами.

У Білому домі "глибоко стурбовані" ядерною діяльністю Ірану та готові використовувати усі елементи національної сили, щоб запобігти ядерній ескалації з боку країни. У МЗС РФ та посольстві Ірану на запити про коментарі не відповіли.

У G7 засудили експорт іранської балістики в Росі, назвавши це ескалацією та вимагаючи негайно припинити постачання. Те, що Росія обмінює ракети Fath-360 на ядерні технології, підтверджував держсекретар США Ентоні Блінкен.

"Зі свого боку Росія ділиться технологіями, яких прагне Іран — це вулиця з двостороннім рухом — включно з ядерними питаннями, а також деякою космічною інформацією", — зазначав він.

Блінкен та голова МЗС Великої Британії Девід Леммі дійшли спільного висновку, що "ядерна програма Ірану ніколи не була такою прогресивною". Водночас в самому Ірані запевняють, що не збираються виробляти ядерну зброю.

За даними МАГАТЕ, з червня по серпень в Ірані збільшився рівень ядерного палива і цього може бути достатньо для підживлення кількох боєголовок. Водночас у ЦРУ також підтвердили, що Росія й Іран поглиблюють військові відносини.

Нагадаємо, радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк пояснив, чому постачання іранської балістики в Росію зіграє "на руку" Україні.

У Sky News опублікували деталі маршруту, яким приблизно 220 балістичних ракет Fath-360 доставили з Ірану в РФ.