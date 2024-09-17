ВСУ возобновили позиции Донецкой области, но оккупанты также продвинулись, — DeepState
Как сообщили эксперты, российские оккупанты также продвинулись на Донбассе. Так, ВС РФ имели успехи возле Колесниковки, Невского, Новосадового, Новогродовки, в Гродовке и Желанном Первом.
Силы Обороны Украины восстановили положение возле Торского в Донецкой области. Об этом сообщили аналитики группы DeepState вечером 16 сентября.
Однако, как сообщили эксперты, российские оккупанты также продвинулись на Донбассе. Так, ВС РФ имели успехи возле Колесниковки, Невского, Новосадового, Новогродовки, в Гродовке и Желанном Первом.
При этом в Генштабе ВСУ заявили, что за 16 сентября произошло 153 боевых столкновения. Российские оккупанты нанесли по территории Украины 63 авиаудара, а также сбросили 83 управляемых бомбы. Кроме этого, россияне задействовали для поражения 448 дронов-камикадзе и произвели более 2900 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.
"Украинские защитники продолжают решительно давать отпор попыткам противника продвинуться в глубину нашей территории, наносят ему эффективное огневое поражение, истощая по всей линии фронта", — сказано в сообщении.
Ранее Фокус писал, что ВС РФ находятся в "котле" под Кореневым. ВСУ удалось полностью окружить вражескую группировку, но периодически происходят успешные попытки ВС РФ прорваться к окруженным с БК и едой, рассказали в DeepState.