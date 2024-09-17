ВСУ возобновили позиции Донецкой области, но оккупанты также продвинулись, — DeepState

Как сообщили эксперты, российские оккупанты также продвинулись на Донбассе. Так, ВС РФ имели успехи возле Колесниковки, Невского, Новосадового, Новогродовки, в Гродовке и Желанном Первом.

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Силы Обороны Украины восстановили положение возле Торского в Донецкой области. Об этом сообщили аналитики группы DeepState вечером 16 сентября.

Бои возле Торского Фото: DeepState

Однако, как сообщили эксперты, российские оккупанты также продвинулись на Донбассе. Так, ВС РФ имели успехи возле Колесниковки, Невского, Новосадового, Новогродовки, в Гродовке и Желанном Первом.

Бои в Желанном Первом Фото: DeepState

Бои возле Гродовки и Новогродовки Фото: DeepState

Бои возле Невского Фото: DeepState

Бои возле Колесниковки Фото: DeepState

При этом в Генштабе ВСУ заявили, что за 16 сентября произошло 153 боевых столкновения. Российские оккупанты нанесли по территории Украины 63 авиаудара, а также сбросили 83 управляемых бомбы. Кроме этого, россияне задействовали для поражения 448 дронов-камикадзе и произвели более 2900 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.

"Украинские защитники продолжают решительно давать отпор попыткам противника продвинуться в глубину нашей территории, наносят ему эффективное огневое поражение, истощая по всей линии фронта", — сказано в сообщении.

Ранее Фокус писал, что ВС РФ находятся в "котле" под Кореневым. ВСУ удалось полностью окружить вражескую группировку, но периодически происходят успешные попытки ВС РФ прорваться к окруженным с БК и едой, рассказали в DeepState.