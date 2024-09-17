ЗСУ відновили позиції Донецької області, але окупанти також просунулися, — DeepState

Як повідомили експерти, російські окупанти також просунулися на Донбасі. Так, ЗС РФ мали успіхи біля Колесниківки, Невського, Новосадового, Новогродівки, у Гродівці та Бажаному Першому.

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Сили Оборони України відновили становище біля Торського в Донецькій області. Про це повідомили аналітики групи DeepState увечері 16 вересня.

Бої біля Торського Фото: DeepState

Однак, як повідомили експерти, російські окупанти також просунулися на Донбасі. Так, ЗС РФ мали успіхи біля Колесниківки, Невського, Новосадового, Новогродівки, у Гродівці та Бажаному Першому.

Бої в Бажаному Першому Фото: DeepState

Бої біля Гродівки та Новогродівки Фото: DeepState

Бої біля Невського Фото: DeepState

Бої біля Колесниківки Фото: DeepState

При цьому в Генштабі ЗСУ заявили, що за 16 вересня відбулося 153 бойових зіткнення. Російські окупанти завдали по території України 63 авіаудари, а також скинули 83 керовані бомби. Крім цього, росіяни задіяли для ураження 448 дронів-камікадзе і здійснили понад 2900 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

"Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, наносять йому ефективну вогневу поразку, виснажуючи по всій лінії фронту", — сказано в повідомленні.

Раніше Фокус писав, що ЗС РФ перебувають у "котлі" під Кореневим. ЗСУ вдалося повністю оточити вороже угруповання, але періодично відбуваються успішні спроби ЗС РФ прорватися до оточених з БК і їжею, розповіли в DeepState.