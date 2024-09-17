ЗСУ відновили позиції Донецької області, але окупанти також просунулися, — DeepState
Як повідомили експерти, російські окупанти також просунулися на Донбасі. Так, ЗС РФ мали успіхи біля Колесниківки, Невського, Новосадового, Новогродівки, у Гродівці та Бажаному Першому.
Сили Оборони України відновили становище біля Торського в Донецькій області. Про це повідомили аналітики групи DeepState увечері 16 вересня.
Однак, як повідомили експерти, російські окупанти також просунулися на Донбасі. Так, ЗС РФ мали успіхи біля Колесниківки, Невського, Новосадового, Новогродівки, у Гродівці та Бажаному Першому.
При цьому в Генштабі ЗСУ заявили, що за 16 вересня відбулося 153 бойових зіткнення. Російські окупанти завдали по території України 63 авіаудари, а також скинули 83 керовані бомби. Крім цього, росіяни задіяли для ураження 448 дронів-камікадзе і здійснили понад 2900 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.
"Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, наносять йому ефективну вогневу поразку, виснажуючи по всій лінії фронту", — сказано в повідомленні.
Раніше Фокус писав, що ЗС РФ перебувають у "котлі" під Кореневим. ЗСУ вдалося повністю оточити вороже угруповання, але періодично відбуваються успішні спроби ЗС РФ прорватися до оточених з БК і їжею, розповіли в DeepState.