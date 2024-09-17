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ЗСУ відновили позиції Донецької області, але окупанти також просунулися, — DeepState

ЗСУ, війна, Україна, фото
Фото: Сухопутні війська ЗС України / Facebook | Український військовий

Як повідомили експерти, російські окупанти також просунулися на Донбасі. Так, ЗС РФ мали успіхи біля Колесниківки, Невського, Новосадового, Новогродівки, у Гродівці та Бажаному Першому.

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Сили Оборони України відновили становище біля Торського в Донецькій області. Про це повідомили аналітики групи DeepState увечері 16 вересня.

Торське, війна, фото Fullscreen
Бої біля Торського
Фото: DeepState

Однак, як повідомили експерти, російські окупанти також просунулися на Донбасі. Так, ЗС РФ мали успіхи біля Колесниківки, Невського, Новосадового, Новогродівки, у Гродівці та Бажаному Першому.

Бої в Бажаному Першому, фото Fullscreen
Бої в Бажаному Першому
Фото: DeepState
Бої біля Гродівки та Новогродівки, фото Fullscreen
Бої біля Гродівки та Новогродівки
Фото: DeepState
Бої біля Невського, фото Fullscreen
Бої біля Невського
Фото: DeepState
Бої біля Колесниківки, фото Fullscreen
Бої біля Колесниківки
Фото: DeepState

При цьому в Генштабі ЗСУ заявили, що за 16 вересня відбулося 153 бойових зіткнення. Російські окупанти завдали по території України 63 авіаудари, а також скинули 83 керовані бомби. Крім цього, росіяни задіяли для ураження 448 дронів-камікадзе і здійснили понад 2900 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

"Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, наносять йому ефективну вогневу поразку, виснажуючи по всій лінії фронту", — сказано в повідомленні.

Раніше Фокус писав, що ЗС РФ перебувають у "котлі" під Кореневим. ЗСУ вдалося повністю оточити вороже угруповання, але періодично відбуваються успішні спроби ЗС РФ прорватися до оточених з БК і їжею, розповіли в DeepState.