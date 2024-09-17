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Военный Фокус Российско-украинская война Прорыв границы в Курской области

Прорыв в Курской области: аналитик рассказал, есть ли у РФ силы для отражения наступления ВСУ

Бойцы ВС РФ
Фото: РИА Новости | Аналитик рассказал, попробуют ли россияне снова отбить Курскую область (иллюстративное изображение)

По словам Ивана Ступака, противник уже пытался выгнать украинских защитников из российского региона, но ничего не вышло. Некоторые так называемые "военкоры" РФ говорят, что в ближайшее время ситуация не изменится.

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Операция ВСУ в Курской области продолжается практически полтора месяца и за это время россияне предприняли одну попытку, чтобы ее остановить, но она оказалась неудачной. Военный эксперт и бывший сотрудник СБУ Иван Ступак в эфире Radio NV предположил, как дальше будет действовать противник.

По его словам, первая попытка ВС РФ отражения наступления ВСУ не сильно удалась, хотя аналитики из DeepState и отмечали, что в районе города Снагость у противника все же есть определенные успехи. Площадь, которую сегодня контролирует украинская сторона в российском регионе — около 800 квадратных километров и еще около 300 опосредованно.

Всего в Курской области есть 3 направления, где Силы обороны пробуют продвинуться вперед, чтобы соединиться с основными силами:

"Очень хотим верить, что это удастся и удастся захватить дополнительных пленных, а это, опять-таки, обменный фонд… Плюс постоянно говорю о большом количестве техники, боеприпасов, которые там находятся и дают возможность россиянам отбиваться. Нам эта техника и боеприпасы очень нужны", — заявил Иван Ступак.

Отдельно аналитик высказался о том, сможет ли противник все же отразить украинское наступление и остановить операцию. Пока что нет информации о том, "выдохлись ли россияне" и есть ли у них еще силы для того, чтобы контратаковать в ближайшее время.

"Но российские "военкоры" отмечают (мы понимаем, что это может быть дезинформация), что сил для отражения наступления в Курской области Вооруженных сил Украины у россиян не хватает. Но это просто для информации, а не для того, чтобы "Ура, класс, мы там закрепились". Мы не знаем, как ситуация повернется", — подытожил Иван Ступак.

Напомним, 17 сентября сообщалось, что бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный выступал против прорыва в Курскую область. Украинское командование якобы не имеет планов развития наступления в Курской области РФ, написали журналисты. Ситуация похожа на "азартную игру" и поэтому с ней не соглашались командиры.