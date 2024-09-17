Прорыв в Курской области: аналитик рассказал, есть ли у РФ силы для отражения наступления ВСУ

По словам Ивана Ступака, противник уже пытался выгнать украинских защитников из российского региона, но ничего не вышло. Некоторые так называемые "военкоры" РФ говорят, что в ближайшее время ситуация не изменится.

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Операция ВСУ в Курской области продолжается практически полтора месяца и за это время россияне предприняли одну попытку, чтобы ее остановить, но она оказалась неудачной. Военный эксперт и бывший сотрудник СБУ Иван Ступак в эфире Radio NV предположил, как дальше будет действовать противник.

По его словам, первая попытка ВС РФ отражения наступления ВСУ не сильно удалась, хотя аналитики из DeepState и отмечали, что в районе города Снагость у противника все же есть определенные успехи. Площадь, которую сегодня контролирует украинская сторона в российском регионе — около 800 квадратных километров и еще около 300 опосредованно.

Всего в Курской области есть 3 направления, где Силы обороны пробуют продвинуться вперед, чтобы соединиться с основными силами:

"Очень хотим верить, что это удастся и удастся захватить дополнительных пленных, а это, опять-таки, обменный фонд… Плюс постоянно говорю о большом количестве техники, боеприпасов, которые там находятся и дают возможность россиянам отбиваться. Нам эта техника и боеприпасы очень нужны", — заявил Иван Ступак.

Отдельно аналитик высказался о том, сможет ли противник все же отразить украинское наступление и остановить операцию. Пока что нет информации о том, "выдохлись ли россияне" и есть ли у них еще силы для того, чтобы контратаковать в ближайшее время.

"Но российские "военкоры" отмечают (мы понимаем, что это может быть дезинформация), что сил для отражения наступления в Курской области Вооруженных сил Украины у россиян не хватает. Но это просто для информации, а не для того, чтобы "Ура, класс, мы там закрепились". Мы не знаем, как ситуация повернется", — подытожил Иван Ступак.

Напомним, 17 сентября сообщалось, что бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный выступал против прорыва в Курскую область. Украинское командование якобы не имеет планов развития наступления в Курской области РФ, написали журналисты. Ситуация похожа на "азартную игру" и поэтому с ней не соглашались командиры.