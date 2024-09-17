Прорив у Курській області: аналітик розповів, чи є у РФ сили для відбиття наступу ЗСУ

За словами Івана Ступака, противник уже намагався вигнати українських захисників із російського регіону, але нічого не вийшло. Деякі так звані "воєнкори" РФ кажуть, що найближчим часом ситуація не зміниться.

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Операція ЗСУ в Курській області триває практично півтора місяця і за цей час росіяни зробили одну спробу, щоб її зупинити, але вона виявилася невдалою. Військовий експерт і колишній співробітник СБУ Іван Ступак в ефірі Radio NV припустив, як далі діятиме противник.

За його словами, перша спроба ЗС РФ відбиття наступу ЗСУ не надто вдалася, хоча аналітики з DeepState і зазначали, що в районі міста Снагость у противника все ж є певні успіхи. Площа, яку сьогодні контролює українська сторона в російському регіоні — приблизно 800 квадратних кілометрів і ще майже 300 опосередковано.

Загалом у Курській області є 3 напрямки, де Сили оборони пробують просунутися вперед, щоб з'єднатися з основними силами:

"Дуже хочемо вірити, що це вдасться і вдасться захопити додаткових полонених, а це, знов-таки, обмінний фонд... Плюс постійно кажу про велику кількість техніки, боєприпасів, які там знаходяться і дають можливість росіянам відбиватися. Нам ця техніка і боєприпаси дуже потрібні", — заявив Іван Ступак.

Окремо аналітик висловився про те, чи зможе противник все ж таки відбити український наступ і зупинити операцію. Поки що немає інформації про те, чи "видихнулися росіяни" і чи є в них ще сили для того, щоб контратакувати найближчим часом.

"Але російські "воєнкори" зазначають (ми розуміємо, що це може бути дезінформація), що сил для відбиття наступу в Курській області Збройних сил України у росіян не вистачає. Але це просто для інформації, а не для того, щоб "Ура, клас, ми там закріпилися". Ми не знаємо, як ситуація повернеться", — підсумував Іван Ступак.

Нагадаємо, 17 вересня повідомлялося, що колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний виступав проти прориву в Курську область. Українське командування нібито не має планів розвитку наступу в Курській області РФ, написали журналісти. Ситуація схожа на "азартну гру" і тому з нею не погоджувалися командири.