Украинские военные спасли девочку в Судже, которая бегала по минному полю (видео)

Военные ВСУ заметили ребенка, который бегал по заминированной территории в Судже в Курской области, рассказали журналисты. После этого они сделали все возможное, чтобы вывести его в безопасное место.

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Жительница Суджи в Курской области не досмотрела трехлетнюю девочку, которая выбежала на заминированное поле. Девочка могла погибнуть от взрыва мины, но ее спасли военные ВСУ, которые контролируют населенный пункт. Теперь она находится в безопасности рядом со взрослыми, ее кормят, ухаживают, дали возможность пообщаться с матерью, которая пообещала вернуться. Об истории спасения девочки говорится в репортаже "ТСН", опубликованном 18 сентября.

Прорыв в Курской области — история спасения девочки в Судже

В репортаже военного корреспондента Андрея Цаплиенко речь идет о трехлетней Даше из Суджи, которая жила с бабушкой. Остальные родственники выехали за пределы контролируемой Украиной территории в Курской области. Историю спасения девочки рассказал начальник отдела коммуникаций командования Сил Территориальной обороны ВСУ, полковник Алексей Дмитрашкивский. Он пояснил, что военные заметили Дашу, когда она бежала по заминированному полю за котом. Ее вывели в безопасное место, поселили в интернате, а затем привезли к родственникам, которые за ней ухаживают.

"Ребята сделали все возможное. Честь и хвала нашим ребятам, которые вывели Дашу из этого минного поля, а потом представители ЦСВ [Служба гражданско-военного сотрудничества — Ред.] привезли ее в интернат", — рассказал Дмитрашковский.

По словам офицера, Даша вместе с братом жили у бабушки и дедушки, пока мать уехала на заработки в Москву. Когда начался прорыв ВСУ, дедушка вывез внука, но не вернулся за внучкой из-за активных боевых действий. Между тем бабушка, вероятно, не слишком пристально следила за ребенком, поэтому девочка и оказалась в опасности. На видео слышно, как она рассказала матери о том, что хорошо поела и помогает молодой женщине ухаживать за новорожденным.

"Думаю, что мама вернется и заберет ее и семья объединится, возможно, через Украину", — подытожил офицер.

Отметим, в течение первых дней прорыва в Курской области местные власти объявили об эвакуации более 100 тыс. граждан. Между тем 16 сентября депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов заявил, что в Суджанском районе находится около 700 россиян (90 семей), которые хотели бы выехать. В связи с этим он обратился к Международному комитету Красного Креста, чтобы устроили гуманитарный коридор вглубь Украины.

Напоминаем, 17 сентября OSINT-расследователи сообщили о новых точках продвижения ВСУ вглубь Курской области РФ. При этом военный эксперт Александр Мусиенко объяснил, какими могут быть планы украинского командования относительно дальнейших действий на курском плацдарме.