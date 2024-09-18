Українські військові врятували дівчинку в Суджі, яка бігала мінним полем (відео)

Військові ЗСУ помітили дитину, яка бігала замінованою територією у Суджі в Курській області, розповіли журналісти. Після цього вони зробили все можливе, щоб вивести її у безпечне місце.

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Жителька Суджі в Курській області не догледіла трирічну дівчинку, яка вибігла на заміноване поле. Дівчинка могла загинути від вибуху міни, але її врятували військові ЗСУ, які контролюють населений пункт. Тепер вона перебуває в безпеці поруч з дорослими, її годують, доглядають, дали можливість поспілкуватись з матір'ю, яка пообіцяла повернутись. Про історію порятунку дівчинки ідеться у репортажі "ТСН", опублікованому 18 вересня.

Прорив у Курській області — історія порятунку дівчинки в Суджі

У репортажі воєнного кореспондента Андрія Цаплієнка ідеться про трирічну Даринку із Суджі, яка жила з бабусею, оскільки решта родичів виїхали за межі контрольованої Україною території в Курській області. Історію порятунку дівчинки розповів начальник відділу комунікацій командування Сил Територіальної оборони ЗСУ, полковник Олексій Дмитрашківський. Він пояснив, що військові помітили Дашу, коли вона бігла замінованим полем за котом. Її вивели у безпечне місце, оселили в інтернаті, а потім привезли до родичів, які за нею доглядають.

"Хлопці зробили все можливе. Честь і хвала нашим хлопцям, які вивели Даринку з цього мінного поля, а потім представники ЦСВ [Служба цивільно-військового співробітництва — Ред.] привезли їх до інтернату", — розповів Дмитрашківський.

Зі слів офіцера, Даша разом з братом жили у бабусі та дідуся, поки матір виїхала на заробітки до Москви. Коли почався прорив ЗСУ, дідусь вивіз внука, але не повернувся за онукою через активні бойові дії. Тим часом бабуся, ймовірно, не надто пильно стежила за дитиною, тому дівчинка й опинилась в небезпеці. На відео чути, як вона розповіла матері про те, що гарно поїла і допомагає молодій жінці доглядати новонародженого.

"Думаю, що мама повернеться і забере її і родина об'єднається, можливо, через Україну", — підсумував офіцер.

Зазначимо, протягом перших днів прориву в Курській області місцева влада оголосила про евакуацію понад 100 тис. громадян. Тим часом 16 вересня депутат Держдуми Дмитро Кузнєцов заявив, що в Суджанському районі перебуває приблизно 700 росіян (90 родин), які хотіли б виїхати. У зв'язку з цим він звернувся до Міжнародного комітету Червоного Хреста, щоб влаштували гуманітарний коридор вглиб України.

Нагадуємо, 17 вересня OSINT-розслідувачі повідомили про нові точки просування ЗСУ вглиб Курської області РФ. Водночас військовий експерт Олександр Мусієнко пояснив, якими можуть бути плани українського командування щодо подальших дій на курському плацдармі.