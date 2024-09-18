ВВС США испытывают острый дефицит боевых летчиков: в чем причина (фото)

В среднем американские ВВС обучают около 1 300 новых летчиков в год, что меньше запланированных 1 500. Руководство службы в связи с этим заявило, что оно больше не может полагаться на отдельные инициативы для устранения нехватки персонала.

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Руководство ВВС США 17 сентября объявило о планах решения хронической нехватки летчиков с использованием "целостного и системного подхода", а не набора отдельных инициатив, как это происходило в последние десятилетия. Как оказалось, проблема нехватки боевых пилотов стала постоянным вызовом для службы, начиная с 1990-х годов. И несмотря на множество усилий по ее устранению, долгосрочные цели так и не были достигнуты. Об этом говорится в материале журнала Air And Space Forces.

Авторы публикации пишут, что за прошедшие годы ВВС США внедряли различные меры, такие как бонусы для пилотов, использование тренажеров, гражданские программы подготовки и меры по ускоренному получению навыков.

Однако, по словам заместителя начальника штаба по операциям генерал-лейтенанта Адриана Л. Спейна, эти меры не привели к значительному увеличению числа летчиков. Так в среднем ВВС обучают около 1 300 новых пилотов в год, что меньше запланированных 1 500.

"Мы пробовали много способов превысить этот показатель… но до 1 500 так и не дошли", — отметил Спейн.

Летчики Военно-воздушных сил США Фото: Открытые источники

Причины нехватки летчиков и решение проблемы

Проблема нехватки летчиков усугублялась непредвиденными обстоятельствами, такими как погодные условия, ограничения в поставках и сложности с поддержанием старых учебных самолетов в рабочем состоянии. Кроме того, финансирование некоторых направлений, таких как закупки запчастей, было сокращено для поддержки боеготовности, что привело к недостаточному выпуску подготовленных пилотов.

В этой связи руководство ВВС подчеркнуло, что служба больше не может полагаться на отдельные инициативы для устранения дефицита пилотов. Решение требует комплексного подхода, который учитывает все аспекты проблемы.

"Решение одного элемента проблемы не решает ее. Мы работаем над тем, чтобы рассмотреть проблему со всех сторон и предложить действительно целостные решения", — подчеркнул Спейн.

Вместе с тем глава Командования воздушного образования и подготовки ВВС генерал-лейтенант Брайан Робинсон заявил, что необходимо рассмотреть подготовку летчиков как системный процесс с применением передовых технологий.

Процесс обучения летчиков на симуляторе F-35

Включение искусственного интеллекта и цифровых технологий поможет повысить эффективность всех компонентов этой системы, от логистики и кадровых решений до управления воздушным движением. По словам Робинсона, цифровое моделирование, или "цифровой двойник", позволяет изменять параметры и получать мгновенную обратную связь, улучшая процесс подготовки пилотов. Это помогает ВВС оптимизировать программу обучения и избежать перегрузки личного состава.

В то же время Спейн обратил внимание, что в некоторых подразделениях наблюдается обратная картина — переизбыток личного состава на фоне нехватки истребителей F-35.

"Это подразделение было переполнено из-за задержки поставок, и поэтому у них было 130% от необходимого количества летчиков", — сказал американский генерал.

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