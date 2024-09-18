ВПС США відчувають гострий дефіцит бойових льотчиків: у чому причина (фото)

У середньому американські ВПС навчають близько 1 300 нових льотчиків на рік, що менше від запланованих 1 500. Керівництво служби у зв'язку з цим заявило, що воно більше не може покладатися на окремі ініціативи для усунення нестачі персоналу.

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Керівництво ВПС США 17 вересня оголосило про плани розв'язання хронічної нестачі льотчиків із застосуванням "цілісного та системного підходу", а не набору окремих ініціатив, як це відбувалося в останні десятиліття. Як виявилося, проблема нестачі бойових пілотів стала постійним викликом для служби ще з 1990-х років. І попри безліч зусиль щодо її усунення, довгострокові цілі так і не були досягнуті. Про це йдеться в матеріалі журналу Air And Space Forces.

Автори публікації пишуть, що за минулі роки ВПС США впроваджували різні заходи, як-от бонуси для пілотів, використання тренажерів, цивільні програми підготовки та заходи з прискореного отримання навичок.

Однак, за словами заступника начальника штабу з операцій генерал-лейтенанта Адріана Л. Спейна, ці заходи не призвели до значного збільшення кількості льотчиків. Так, у середньому ВПС навчають близько 1 300 нових пілотів на рік, що менше від запланованих 1 500.

"Ми пробували багато способів перевищити цей показник... але до 1 500 так і не дійшли", — зазначив Спейн.

Льотчики Військово-повітряних сил США Фото: Відкриті джерела

Причини нестачі льотчиків і розв'язання проблеми

Проблему нестачі льотчиків посилювали непередбачувані обставини, такі як погодні умови, обмеження в постачанні та складнощі з підтриманням старих навчальних літаків у робочому стані. Крім того, фінансування деяких напрямків, таких як закупівлі запчастин, було скорочено для підтримки боєготовності, що призвело до недостатнього випуску підготовлених пілотів.

У зв'язку з цим керівництво ВПС наголосило, що служба більше не може покладатися на окремі ініціативи для усунення дефіциту пілотів. Рішення вимагає комплексного підходу, який врахує всі аспекти проблеми.

"Вирішення одного елемента проблеми не вирішує її. Ми працюємо над тим, щоб розглянути проблему з усіх боків і запропонувати дійсно цілісні рішення", — наголосив Спейн.

Водночас очільник Командування повітряної освіти і підготовки ВПС генерал-лейтенант Браян Робінсон заявив, що необхідно розглянути підготовку льотчиків як системний процес із застосуванням передових технологій.

Процес навчання льотчиків на симуляторі F-35

Залучення штучного інтелекту і цифрових технологій дозволить підвищити ефективність усіх компонентів цієї системи, від логістики й кадрових рішень до управління повітряним рухом. За словами Робінсона, цифрове моделювання, або "цифровий двійник", дає змогу змінювати параметри й отримувати миттєвий зворотний зв'язок, покращуючи процес підготовки пілотів. Це допомагає ВПС оптимізувати програму навчання й уникнути перевантаження особового складу.

Водночас Спейн звернув увагу, що в деяких підрозділах спостерігається зворотна картина — надлишок особового складу на тлі браку винищувачів F-35.

"Цей підрозділ був переповнений через затримку постачань, тому в них було 130% від необхідної кількості льотчиків", — сказав американський генерал.

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