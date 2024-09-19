В прямом бою: в Курской области РФ погиб командир спецназа Евгений Лемешенко (фото)

Мужчина с первых дней войны пошел защищать Украину, не прячась за бронь учителя. Он присоединился к разведчикам, а пройдя сложный отбор, стал оператором ССО.

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На территории Курской области России во время боестолкновения с врагом погиб один из лучших пластунов-военнослужащих, командир элитной группы Сил Специальных Операций 29-летний Евгений Лемешенко с псевдонимом "Печенег". Об этом сообщил руководитель Краевого Пластового Совета, историк Юрий Юзич.

"Мой собрат из куреня Орден Железной Остроги. С детства прошел замечательную подготовку в военно-патриотическом клубе "Каскад". Тренер по рукопашному бою и победитель многих соревнований от фри-файта до казацких единоборств", — написал Юрий Юзич.

Он отметил, что пластовое юношеское обучение Евгений Лемешенко прошел в 37-м курене им. Николая Михновского, добавив, что за последнее время еще двое воспитанников этого куреня — военнослужащих — погибли из-за войны.

Он был участником многих пластовых лагерей и тренировок, в частности в Холодном Яру, инструктором и есаулом (бунчужным) на одном из самых популярных среди юношества лагерей Пласта — "Легион".

Евгений Лемешенко идет первым во время лагерного похода

Евгений Лемешенко прошел почти все возможные подготовки пластовых воспитателей юношества, включая межкраевой лагерь "Лесная Школа", был пластовым воспитателем юношества и станичным, то есть руководителем местной ячейки пластового движения, в Фастове Киевской области.

Воспитатель Евгения Лемешенко во Всеукраинском объединении военно-патриотических организаций Юрий Пустовой рассказал, что тот с первых дней пошел защищать Украину, не прячась за бронь учителя.

"Присоединился к сообществу разведчиков, а затем, пройдя сложный отбор, стал оператором ССО (командиром группы). Евгений погиб как настоящий патриот — защищая Родину и свою семью", — отметил он.

Евгений Лемешенко погиб в прямом бою с врагом.

Напомним, на фронте, защищая Украину, погиб сын Главного раввина Украины Антон (Мататьягу) Самборский.

Также Фокус сообщал, что на фронте погиб известный украинский спортсмен и доброволец Роман Головатюк.