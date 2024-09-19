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Военный Фокус Российско-украинская война

В прямом бою: в Курской области РФ погиб командир спецназа Евгений Лемешенко (фото)

Евгений Лемешенко
Евгений Лемешенко

Мужчина с первых дней войны пошел защищать Украину, не прячась за бронь учителя. Он присоединился к разведчикам, а пройдя сложный отбор, стал оператором ССО.

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На территории Курской области России во время боестолкновения с врагом погиб один из лучших пластунов-военнослужащих, командир элитной группы Сил Специальных Операций 29-летний Евгений Лемешенко с псевдонимом "Печенег". Об этом сообщил руководитель Краевого Пластового Совета, историк Юрий Юзич.

"Мой собрат из куреня Орден Железной Остроги. С детства прошел замечательную подготовку в военно-патриотическом клубе "Каскад". Тренер по рукопашному бою и победитель многих соревнований от фри-файта до казацких единоборств", — написал Юрий Юзич.

Он отметил, что пластовое юношеское обучение Евгений Лемешенко прошел в 37-м курене им. Николая Михновского, добавив, что за последнее время еще двое воспитанников этого куреня — военнослужащих — погибли из-за войны.

Он был участником многих пластовых лагерей и тренировок, в частности в Холодном Яру, инструктором и есаулом (бунчужным) на одном из самых популярных среди юношества лагерей Пласта — "Легион".

Евгений Лемешенко идет первым во время лагерного похода Fullscreen
Евгений Лемешенко идет первым во время лагерного похода

Евгений Лемешенко прошел почти все возможные подготовки пластовых воспитателей юношества, включая межкраевой лагерь "Лесная Школа", был пластовым воспитателем юношества и станичным, то есть руководителем местной ячейки пластового движения, в Фастове Киевской области.

Воспитатель Евгения Лемешенко во Всеукраинском объединении военно-патриотических организаций Юрий Пустовой рассказал, что тот с первых дней пошел защищать Украину, не прячась за бронь учителя.

"Присоединился к сообществу разведчиков, а затем, пройдя сложный отбор, стал оператором ССО (командиром группы). Евгений погиб как настоящий патриот — защищая Родину и свою семью", — отметил он.

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Евгений Лемешенко погиб в прямом бою с врагом.

Напомним, на фронте, защищая Украину, погиб сын Главного раввина Украины Антон (Мататьягу) Самборский.

Также Фокус сообщал, что на фронте погиб известный украинский спортсмен и доброволец Роман Головатюк.