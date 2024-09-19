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Воєнний фокус Російсько-українська війна Прорив кордону в Курській області

У прямому бою: у Курській області РФ загинув командир спецназу Євген Лемешенко (фото)

Євген Лемешенко
Євген Лемешенко

Чоловік з перших днів війни пішов захищати Україну, не ховаючись за бронь вчителя. Він долучився до розвідників, а пройшовши складний відбір, став оператором ССО.

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На території Курської області Росії під час боєзіткнення з ворогом загинув один із кращих пластунів-військовиків, командир елітної групи Сил Спеціальних Операцій 29-річний Євген Лемешенко на псевдо "Печеніг". Про це повідомив керівник Крайової Пластової Ради, історик Юрій Юзич.

"Мій побратим з куреня Орден Залізної Остроги. З дитинства пройшов чудовий вишкіл у військово-патріотичному клубі "Каскад". Тренер із рукопашного бою та переможець багатьох змагань від фрі-файту до козацьких єдиноборств", — написав Юрій Юзич.

Він зазначив, що пластовий юнацький вишкіл Євген Лемешенко пройшов у 37-му курені ім. Миколи Міхновського, додавши, що за останній час ще двоє вихованців цього куреня — військовослужбовців — загинули через війну.

Він був учасником багатьох пластових таборів та вишколів, зокрема у Холодному Яру, інструктором та осавулом (бунчужним) на одному з найпопулярніших серед юнацтва таборів Пласту — "Легіон".

Євген Лемешенко йде першим під час таборової мандрівки Fullscreen
Євген Лемешенко йде першим під час таборової мандрівки

Євген Лемешенко пройшов майже всі можливі вишколи пластових виховників юнацтва, включно із міжкрайовим табором "Лісова Школа", був пластовим виховником юнацтва і станичним, тобто керівником місцевого осередку пластового руху, у Фастові на Київщині.

Вихователь Євгена Лемешенка у Всеукраїнському об'єднанні військово-патріотичних організацій Юрій Пустовій розповів, що той з перших днів пішов захищати Україну, не ховаючись за бронь вчителя.

"Долучився до спільноти розвідників, а згодом, пройшовши складний відбір, став оператором ССО (командиром групи). Євген загинув як справжній патріот – захищаючи Батьківщину і свою родину", — відзначив він.

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Євген Лемешенко загинув у прямому бою з ворогом.

Нагадаємо, на фронті, захищаючи Україну, загинув син Головного рабина України Антон (Мататьягу) Самборський.

Також Фокус повідомляв, що на фронті загинув відомий український спортсмен та доброволець Роман Головатюк.