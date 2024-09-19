У прямому бою: у Курській області РФ загинув командир спецназу Євген Лемешенко (фото)

Чоловік з перших днів війни пішов захищати Україну, не ховаючись за бронь вчителя. Він долучився до розвідників, а пройшовши складний відбір, став оператором ССО.

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На території Курської області Росії під час боєзіткнення з ворогом загинув один із кращих пластунів-військовиків, командир елітної групи Сил Спеціальних Операцій 29-річний Євген Лемешенко на псевдо "Печеніг". Про це повідомив керівник Крайової Пластової Ради, історик Юрій Юзич.

"Мій побратим з куреня Орден Залізної Остроги. З дитинства пройшов чудовий вишкіл у військово-патріотичному клубі "Каскад". Тренер із рукопашного бою та переможець багатьох змагань від фрі-файту до козацьких єдиноборств", — написав Юрій Юзич.

Він зазначив, що пластовий юнацький вишкіл Євген Лемешенко пройшов у 37-му курені ім. Миколи Міхновського, додавши, що за останній час ще двоє вихованців цього куреня — військовослужбовців — загинули через війну.

Він був учасником багатьох пластових таборів та вишколів, зокрема у Холодному Яру, інструктором та осавулом (бунчужним) на одному з найпопулярніших серед юнацтва таборів Пласту — "Легіон".

Євген Лемешенко йде першим під час таборової мандрівки

Євген Лемешенко пройшов майже всі можливі вишколи пластових виховників юнацтва, включно із міжкрайовим табором "Лісова Школа", був пластовим виховником юнацтва і станичним, тобто керівником місцевого осередку пластового руху, у Фастові на Київщині.

Вихователь Євгена Лемешенка у Всеукраїнському об'єднанні військово-патріотичних організацій Юрій Пустовій розповів, що той з перших днів пішов захищати Україну, не ховаючись за бронь вчителя.

"Долучився до спільноти розвідників, а згодом, пройшовши складний відбір, став оператором ССО (командиром групи). Євген загинув як справжній патріот – захищаючи Батьківщину і свою родину", — відзначив він.

Євген Лемешенко загинув у прямому бою з ворогом.

Нагадаємо, на фронті, захищаючи Україну, загинув син Головного рабина України Антон (Мататьягу) Самборський.

Також Фокус повідомляв, що на фронті загинув відомий український спортсмен та доброволець Роман Головатюк.