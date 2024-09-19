Подвергся пыткам "Доктора Зло": матрос 36-й ОБМП потерял дар речи в российском плену (видео)

В плен Юрий Гульчук попал в апреле 2022 года, рассказала журналистам его мать Милана Компаниец. Информации о сыне было очень мало, но однажды его "сокамерники", которых обменяли, рассказали о пытках со стороны россиян.

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22-летний украинец Юрий Гульчук, который вернулся из плена в ходе крайнего обмена, лишился речи и эмоций из-за пыток со стороны россиян. Об этом рассказала его мать Милана Компаниец в комментарии "Медийной инициативе".

Юрий Гульчук является матросом 36-й отдельной бригады морской пехоты. В гражданской жизни учился на факультете китайской филологии, но осенью 2021 года, на втором курсе, принял решение пойти в армию, выбрав направление. Его мечтой была служба в Николаеве, возле моря, поэтому ему очень все нравилось.

"Армия — это лучшее, что случилось в моей жизни", — говорил Юрий Гульчук.

Спустя несколько месяцев началась полномасштабная война и все кардинально изменилось, ведь спустя полгода службы боец попал в эпицентр боевых действий. 12 апреля 2022-го российские оккупанты взяли его в плен на заводе Ильича в Мариуполе. Ему тогда было всего 20 лет.

Это стало для Миланы Компаниец настоящей трагедией, ведь первое время она и вовсе не знала, жив ли ее ребенок. В январе 2024 года в ходе обмена пленными были освобождены украинские защитники, которые находились с Юрием Гульчуком в одной камере и тогда у матери появилась хоть какая-то информация про сына, но она не уверена, что хотела бы это знать.

22-летний боец ВСУ потерял дар речи пока был в плену Фото: Медийная инициатива за права человека

Дело в том, что Юрия особенно жестоко пытал охранник, которого они назвали "Доктор Зло". Россияне избивали пленного украинца электродубинкой с особой жестокостью, так как тот никак не реагировал на пытки. Это не нравилось мучителю, поэтому он применял дополнительную силу.

"То, что он теперь не разговаривает, уже не самозащита. Парни пытались с ним поговорить, но он и слова не мог выговорить. Я не знаю, нарушен ли у него речевой центр, или что-то с мышцами рта или горла", — рассказывала мать пленного украинца.

14 сентября 2024-го Юрия Гульчука обменяли, но ситуация не улучшилась. На опубликованном в сети ролике можно увидеть, что у него на лице отсутствуют эмоции и он молчит, пока мать его обнимает и радуется тому, что спустя 2 с половиной года сын снова дома.

Напомним, 13 сентября сообщалось, что во время 56-го обмена пленными удалось вернуть домой морского пехотинца 501-го батальона 36-й бригады, которого захватили россияне еще в апреле 2022 года. Его сестра Мария Черникина в комментарии Фокусу рассказала, что уже говорила с братом, который очень исхудал и начал курить. Во время разговора они не могли сдержать эмоций.