Бойцы ВСУ без единого выстрела захватили село в Курской области: подробности

Жители села Ольговка Кореневского района рассказали, что ВСУ заняли населенный пункт под видом ВС РФ

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В Курской области Вооруженные силы Украины захватили населенный пункт Ольговка без единого выстрела. Они зашли туда на трофейной технике РФ. Эту информацию распространили в Z-телеграмм-каналах, а бойцы ВСУ ее подтвердили.

Так, в российских пабликах появилась информация, что ВСУ хитростью захватили Ольговку на Курщине.

"Жители села Ольговка Кореневского района рассказали, что ВСУ заняли населенный пункт под видом ВС РФ. Хитрая тактика ДРГ выглядела следующим образом: "Зашли в одежде российских военных как подкрепление для защиты. Техника, похоже, трофейная, а потом надели синие повязки и взяли под контроль всех". Хитрый х*хол", — говорится в сообщении.

Стало известно, что блестящую спецоперацию провели бойцы 225-го отдельного штурмового батальона из группы "Гром".

"Тогда мы без единого выстрела взяли населенный пункт под контроль и узнали много интересного о расположении войск вокруг Ольговки", — рассказали в 225-м отдельном штурмовом батальоне.

Напомним, что ранее в "Азове" показали, как "красиво" набрали россиян в плен. После "задушевного" разговора с оккупантами в какой-то момент бойцы НГУ, которые назвались "разведкой ВДВ" раскрыли карты и захватили вражеских солдат в плен.

Также сообщалось, что бойцы ВСУ признают, что наступление украинских военных на Курщине улучшило положение ВСУ в Харьковской области.