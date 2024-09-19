Бійці ЗСУ без жодного пострілу захопили село в Курській області: подробиці

Мешканці села Ольговка Коренівського району розповіли, що ЗСУ зайняли населений пункт під виглядом ЗС РФ

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В Курській області Збройні сили України захопили населений пункт Ольговка без жодного пострілу. Вони зайшли туди на трофейній техніці РФ. Цю інформацію поширили у Z-телеграм-каналах, а бійці ЗСУ її підтвердили.

Так, у російських пабліках з'явилася інформація, що ЗСУ хитрістю захопили Ольговку на Курщині.

"Жителі села Ольговка Коренівського району розповіли, що ЗСУ зайняли населений пункт під виглядом ЗС РФ. Хитра тактика ДРГ мала такий вигляд: "Зайшли в одязі російських військових як підкріплення для захисту. Техніка, схоже, трофейна, а потім одягли сині пов'язки та взяли під контроль усіх". Хитрий х*хол", — йдеться у повідомленні.

Стало відомо, що блискучу спецоперацію провели бійці 225-го окремого штурмового батальйону з групи "Гром".

"Тоді ми без жодного пострілу взяли населений пункт під контроль і дізналися багато цікавого про розташування військ довкола Ольговки", — розповіли в 225-му окремому штурмовому батальйоні.

Нагадаємо, що раніше в "Азові" показали, як "красиво" набрали росіян у полон. Після "задушевної" розмови з окупантами в якусь мить бійці НГУ, які назвалися "розвідкою ВДВ" розкрили карти і захопили ворожих солдатів у полон.

Також повідомлялося, що бійці ЗСУ визнають, що наступ українських військових на Курщині покращив становище ЗСУ у Харківській області.