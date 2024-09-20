В РФ впервые официально представили БПЛА Shahed-236: эксперты раскрыли

Беспилотник внешне похож на беспилотник Shahed-136, но с измененной носовой частью, где установлена оптическая система. Это позволяет Shahed-236 вести автономный поиск целей и управлять им в режиме реального времени.

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В сети появились кадры, на которых был продемонстрирован новый иранский ударный БПЛА Shahed-236 с оптической системой наведения. Президенту России Владимиру Путину, в ходе визита в "Специальный технологический центр" в Санкт-Петербурге, показали ряд современных беспилотных систем российского производства, включая Zala Lancet и "Орлан-10". Об этом 20 сентября сообщил "Милитарный" со ссылкой на российские источники.

На видео также был замечен черный беспилотник, который внешне напоминает Shahed-136, но с измененной носовой частью, где установлена оптическая система. Это новшество позволяет дрону Shahed-236 вести автономный поиск целей и управляться оператором в режиме реального времени.

Технические характеристики и применение

Было отмечено, что во время одного из тестовых полетов дрон в ночное время якобы успешно выполнил полетное задание, поразив цель с точностью 3-5 метров. При этом оператор, находясь в режиме онлайн, выбрал одну из четырех целей размером 6х3 метра, и головка самонаведения дрона успешно захватила и поразила ее.

Принцип работы данной беспилотной системы включает не только сам Shahed-236, но и дрон-ретранслятор, а также станцию управления. Причем ожидаемая дальность действия системы составляет до 220 километров.

Принцип работы беспилотника Shahed-236

Напомним, еще в феврале обозреватели "Милитарного" рассказали, что хакерская группа PRANA Network объявила о взломе серверов иранской компании Sahara Thunder, связанной с Корпусом стражей исламской революции (КСИР), и опубликовала ряд документов, касающихся сотрудничества с Россией.

В них говорилось, что локализация производства Shahed-236 с поршневым двигателем уже ведется на российских предприятиях. Производственные мощности компании "Алабуга" позволяют наладить выпуск различных версий дронов на одной линии, что минимизирует затраты и ускорит процесс.

Примерная стоимость дронов для России указана в документах:

Shahed-236 с системой наведения – $900 тыс.

Shahed-236 с реактивным двигателем – $1,4 млн.

Разведывательный дрон "107" – $460 тыс.

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