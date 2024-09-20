У РФ уперше офіційно представили БПЛА Shahed-236: експерти розкрили

Безпілотник зовні схожий на безпілотник Shahed-136, але зі зміненою носовою частиною, де встановлена оптична система. Це дає змогу Shahed-236 вести автономний пошук цілей і керувати ним у режимі реального часу.

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У мережі з'явилися кадри, на яких було продемонстровано новий іранський ударний БПЛА Shahed-236 з оптичною системою наведення. Президенту Росії Володимиру Путіну під час візиту до "Спеціального технологічного центру" в Санкт-Петербурзі показали низку сучасних безпілотних систем російського виробництва, включно з Zala Lancet і "Орлан-10". Про це 20 вересня повідомив "Мілітарний" з посиланням на російські джерела.

На відео також був помічений чорний безпілотник, який зовні нагадує Shahed-136, але зі зміненою носовою частиною, де встановлена оптична система. Це нововведення дає змогу дрону Shahed-236 вести автономний пошук цілей і управлятися оператором у режимі реального часу.

Технічні характеристики та застосування

Було зазначено, що під час одного з тестових польотів дрон у нічний час нібито успішно виконав польотне завдання, вразивши ціль із точністю 3-5 метрів. При цьому оператор, перебуваючи в режимі онлайн, вибрав одну з чотирьох цілей розміром 6х3 метри, і голівка самонаведення дрона успішно захопила і вразила її.

Принцип роботи цієї безпілотної системи охоплює не тільки сам Shahed-236, а й дрон-ретранслятор, а також станцію управління. Причому очікувана дальність дії системи становить до 220 кілометрів.

Принцип роботи безпілотника Shahed-236

Нагадаємо, ще в лютому оглядачі "Мілітарного" розповіли, що хакерська група PRANA Network оголосила про злом серверів іранської компанії Sahara Thunder, пов'язаної з Корпусом вартових ісламської революції (КВІР), та опублікувала низку документів, які стосуються співпраці з Росією.

У них йшлося про те, що локалізація виробництва Shahed-236 з поршневим двигуном вже ведеться на російських підприємствах. Виробничі потужності компанії "Алабуга" дають змогу налагодити випуск різних версій дронів на одній лінії, що мінімізує витрати та прискорить процес.

Приблизну вартість дронів для Росії вказано в документах:

Shahed-236 із системою наведення — $900 тис.

Shahed-236 з реактивним двигуном — $1,4 млн.

Розвідувальний дрон "107" — $460 тис.

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