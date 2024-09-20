В палате больницы Запорожья прогремел взрыв: пострадал пациент
В результате неосторожного обращения с взрывоопасными предметами сдетонировал осколочный боеприпас, который принес в больницу пациент, говорят в полиции.
В Запорожье в одной из городских больниц 20 сентября днем прогремел взрыв. Пострадал пациент, который находился в палате. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Запорожской области.
Так, в 13:20 в Запорожское райуправление полиции поступило сообщение о взрыве в палате одного из отделений городской больницы. В результате происшествия ранения получил 41-летний пациент.
По предварительной информации, произошел взрыв предмета, который был среди вещей пострадавшего.
На месте работали взрывотехники и сотрудники территориального подразделения полиции.
"В настоящее время установлено, что в результате неосторожного обращения с взрывоопасными предметами сдетонировал осколочный боеприпас. Жизни пострадавшего мужчины угрозы пока нет", — говорится в сообщении.
Сейчас правоохранители выясняют происхождение боеприпаса, и решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.
Напомним, что в Киеве 7 сентября на одном из АТП прогремел взрыв. В результате чего частично разрушено двухэтажное здание. Впрочем, впоследствии информация о взрыве газа не подтвердилась.
Также 19 сентября сообщалось, что к скандалу со взрывами пейджеров в Ливане оказались вовлеченными Япония и Болгария. Одна из болгарских компаний продавала пейджеры в Ливан, а японские рации начали взрываться сразу после пейджеров, пишут журналисты.