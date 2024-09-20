У палаті лікарні Запоріжжя пролунав вибух: постраждав пацієнт

В результаті необережного поводження з вибухонебезпечними предметами здетонував осколковий боєприпас, який приніс до лікарні пацієнт, кажуть в поліції.

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У Запоріжжі в одній з міських лікарень 20 вересня вдень пролунав вибух. Постраждав пацієнт, який перебував у палаті. Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції Запорізької області.

Так, о 13:20 до Запорізького райуправління поліції надійшло повідомлення про вибух у палаті одного з відділень міської лікарні. В результаті події поранення отримав 41-річний пацієнт.

За попередньою інформацією, стався вибух предмета, який був серед речей постраждалого.

На місці працювали вибухотехніки та співробітники територіального підрозділу поліції.

"На цей час встановлено, що в результаті необережного поводження з вибухонебезпечними предметами здетонував осколковий боєприпас. Життю постраждалого чоловіка загрози наразі не має", — йдеться в повідомленні.

Зараз правоохоронці з'ясовують походження боєприпасу, і вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Нагадаємо, що в Києві 7 вересня на одному з АТП пролунав вибух. Внаслідок чого частково зруйнована двоповерхова будівля. Втім, згодом інформація про вибух газу не підтвердилася.

Також 19 вересня повідомлялося, що до скандалу з вибухами пейджерів у Лівані виявилися залученими Японія і Болгарія. Одна з болгарських компаній продавала пейджери в Ліван, а японські рації почали вибухати відразу після пейджерів, пишуть журналісти.