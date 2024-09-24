Силы обороны стабилизировали ситуацию на рубеже Цукурино — Украинск, — боец ВСУ

Танки и БМП ВС РФ подвозят пехоту и убегают, а украинские защитники уничтожают на отходе технику, а затем разбирают российские штурмовые группы, рассказывает боец.

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В Донецкой области на Покровском направлении Силы обороны смогли стабилизировать ситуацию на рубеже Цукурино — Украинск. Об этом в своем телеграм-канале "Офицер+" сообщил лейтенант ВСУ с позывным "Алекс".

"На рубеже Цукурино — Украинск обстановку стабилизировали, противник продолжает применять активные штурмовые действия, но без успехов и продвижений. Тактика у них простая: танки и БМП подвозят пехоту и сваливают; наши ребята уничтожают на отходе броню, затем разбирают п**арские штурмовые группы", — говорится в сообщении.

Отмечается, что данный участок фронта держат, в частности, и бойцы 59-й ОМпБр — без потерь позиций.

"Потери личного состава минимальны, и все это заслуга обычных бойцов и младших командиров. Очень важно, что получилось стабилизировать обстановку на этом участке", — написал "Алекс".

В утренней сводке Генштаба ВСУ 24 сентября сообщалось, что Силы обороны продолжают сдерживать врага на Кураховском направлении в районах населенных пунктов Цукурино, Георгиевки, Константиновки, Катериновки и Украинская, где оккупанты 21 раз пытались прорвать украинские оборонительные рубежи.

Напоминаем, что ВС РФ начали накапливать силы в районе Кременной. Они создают "железный кулак", чтобы прорвать оборону ВСУ.