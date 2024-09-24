Сили оборони стабілізували ситуацію на рубежі Цукурине — Українськ, — боєць ЗСУ

Танки та БМП ЗС РФ підвозять піхоту та тікають, а українські захисники знищують на відході техніку, а потім розбирають російські штурмові групи, розповідає боєць.

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На Донеччині на Покровському напрямку Сили оборони змогли стабілізувати ситуацію на рубежі Цукурине — Українськ. Про це в своєму телеграм-каналі "Офіцер+" повідомив лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс".

"На рубежі Цукурине — Українськ обстановку стабілізували, противник і далі застосовує активні штурмові дії, але без успіхів та просувань. Тактика у них проста: танки та БМП підвозять піхоту та звалюють; наші хлопці знищують на відході броню, потім розбирають п**арські штурмові групи", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що дану ділянку фронту тримають, зокрема, і бійці 59-ої ОМпБр — без втрат позицій.

"Втрати особового складу мінімальні, і все це заслуга звичайних бійців та молодших командирів. Дуже важливо, що вийшло стабілізувати обстановку на цій ділянці", — написав "Алекс".

У ранковому зведенні Генштабу ЗСУ 24 вересня повідомлялося, що Сили оборони продовжують стримувати ворога на Курахівському напрямку в районах населених пунктів Цукуриного, Георгіївки, Костянтинівки, Катеринівки та Українська, де окупанти 21 раз намагалися прорвати українські оборонні рубежі.

Нагадаємо, що ЗС РФ почали накопичувати сили в районі Кремінної. Вони створюють "залізний кулак", щоб прорвати оборону ЗСУ.