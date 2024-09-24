Российские инстанции не реагируют на просьбы эвакуировать гражданских жителей Суджи, рассказал представитель комендатуры Алексей Дмитрашковский. Проблемы граждан РФ, которые живут на территории, контролируемой ВСУ, не касаются официальных властей.

Related video

В комендатуру украинских Сил обороны, которая расположена на территории Суджи в Курской области РФ, из разных уголков мира очень часто звонят родственники местных с жалобами на российские власти. Об этом во время телемарафона рассказал представитель комендатуры Алексей Дмитрашкивский.

"К нам звонит очень много сейчас людей из разных уголков мира — и из России, и из Беларуси, и из Франции, и из Польши, чьи родственники остались на этой территории. Они обращались во все возможные инстанции в Российской Федерации, но получили отказ", — сообщил военный.

Одна из женщин рассказала, добавил спикер, что во всех инстанциях, куда она обращалась, ей прямо заявили, что проблемы тех россиян, которые находятся на подконтрольной ВСУ территории Курской области, их не касаются и эвакуация таких лиц не планируется.

Напомним, за последнее время в Судже Курской области стало "громче": российские войска начали сильнее сопротивляться наступлению ВСУ, а гражданские жители райцентра не стесняются выдвигать свои требования к журналистам и военным. Также местные радуются, что им повезло, потому что наступление ВСУ произошло летом, а не зимой.

Также мы писали, что жительница Суджи в Курской области не досмотрела трехлетнюю девочку, которая выбежала на заминированное поле. Девочка могла погибнуть от взрыва мины, но ее спасли военные ВСУ, которые контролируют населенный пункт.