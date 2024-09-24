Влада РФ відмовляється евакуювати жителів Курської області, — речник комендатури ЗСУ

Російські інстанції не реагують на прохання евакуювати цивільних жителів Суджі, розповів речник комендатури Олексій Дмитрашківський. Проблеми громадян РФ, які живуть на території, що контролюється ЗСУ, не стосуються офіційної влади.

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До комендатури українських Сил оборони, яка розташована на території Суджі в Курської області РФ, з різних куточків світу дуже часто телефонують родичі місцевих зі скаргами на російську владу. Про це під час телемарафону розповів речник комендатури Олексій Дмитрашківський.

"До нас телефонує дуже багато зараз людей з різних куточків світу — і з Росії, і з Білорусі, і з Франції, і з Польщі, чиї родичі залишилися на цій території. Вони зверталися в усі можливі інстанції в Російській Федерації, але отримали відмову", — повідомив військовий.

Одна з жінок розповіла, додав речник, що в усіх інстанціях, куди вона зверталася, їй прямо заявили, що проблеми тих росіян, які перебувають на підконтрольній ЗСУ території Курської області, їх не обходять, а евакуація таких осіб не планується.

Нагадаємо, за останній час у Суджі Курської області стало "гучніше": російські війська почали сильніше опиратись наступу ЗСУ, а цивільні жителі райцентру не соромляться висувати свої вимоги до журналістів і військових. Також місцеві радіють, що їм пощастило, бо наступ ЗСУ стався влітку, а не взимку.

Також ми писали, що жителька Суджі в Курській області не догледіла трирічну дівчинку, яка вибігла на заміноване поле. Дівчинка могла загинути від вибуху міни, але її врятували військові ЗСУ, які контролюють населений пункт.