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"Знищують своїх же": росіяни "стирають" Суджу з лиця землі, — Сухопутні війська України (фото)

Курський прорив, Суджа, знищення росіянами
Фото: Сухопутні війська | Суджа

Наразі в місті залишилось близько 200 цивільних, більшість з них — пенсіонери. Українські військові допомагають їм з медичним обслугоуванням та питною водою.

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Росіяни знищують місто Суджа в Курській області. Вони закидають місто керованими авіаційними бомбами (КАБами), обстрілюють артилерією і дронами-камікадзе. Про це повідомляють Повітряні сили в Telegram-каналі.

"У пʼятницю, 30 серпня, російський КАБ поцілив у місцевий дитячий садочок, а ворожа авіація нанесла у Суджі удари по будинкам у приватному секторі", — йдеться в повідомленні.

Зараз з близько 5 тисяч місцевих у місті залишилося близько 200 цивільних людей. Переважна їх більшість — люди пенсійного віку. Їм, згідно з нормами міжнародного гуманітарного права, допомагають українські військові.

Представники новоствореної української воєнної комендатури налагодили у Суджі водопостачання. Тепер місцеве населення має доступ до питної води.

"Раніше, завдяки нашим військовим, дана проблема вирішувалась за допомогою водовозів та вантажівок із багатокубовими ємностями", — додали в Повітряних силах.

Медичну допомогу цивільним у Суджі теж надають українські військові. Це відбувається на стабпунктах, у "кейсеваках", всюди, де є поранені та хворі.

Російські війська, обстріл, Суджа Fullscreen
Ситуація в місті Суджа
Суджа, обстріл російськими військовими, знищення міста Fullscreen
Суджа під обстрілами
Знищення, Суджа, російські війська Fullscreen
Росіяни обстрілюють Суджу
Суджа, обстріли, російські війська Fullscreen
Місто Суджа під обстрілами
Обстріл, російські війська, Суджа Fullscreen
Обстріл міста Суджа
Війна, прорив в Курській області, обстріл Суджі, російські війська Fullscreen
Ситуація в Суджі

Зазначимо, що багато росіян не думали, що повномасштабна війна проти України так позначиться на їхньому житті. Деякі з них про війну не думали зовсім, а деякі взагалі не хвилює політика і вони навіть не дивляться новини.

Нагадаємо, Сили оборони України трохи просунулися в районі Суджі. ЗСУ продовжували атакувати поблизу Кореневого, Комарівки та інших населених пунктів.