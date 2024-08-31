"Знищують своїх же": росіяни "стирають" Суджу з лиця землі, — Сухопутні війська України (фото)

Наразі в місті залишилось близько 200 цивільних, більшість з них — пенсіонери. Українські військові допомагають їм з медичним обслугоуванням та питною водою.

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Росіяни знищують місто Суджа в Курській області. Вони закидають місто керованими авіаційними бомбами (КАБами), обстрілюють артилерією і дронами-камікадзе. Про це повідомляють Повітряні сили в Telegram-каналі.

"У пʼятницю, 30 серпня, російський КАБ поцілив у місцевий дитячий садочок, а ворожа авіація нанесла у Суджі удари по будинкам у приватному секторі", — йдеться в повідомленні.

Зараз з близько 5 тисяч місцевих у місті залишилося близько 200 цивільних людей. Переважна їх більшість — люди пенсійного віку. Їм, згідно з нормами міжнародного гуманітарного права, допомагають українські військові.

Представники новоствореної української воєнної комендатури налагодили у Суджі водопостачання. Тепер місцеве населення має доступ до питної води.

"Раніше, завдяки нашим військовим, дана проблема вирішувалась за допомогою водовозів та вантажівок із багатокубовими ємностями", — додали в Повітряних силах.

Медичну допомогу цивільним у Суджі теж надають українські військові. Це відбувається на стабпунктах, у "кейсеваках", всюди, де є поранені та хворі.

Ситуація в місті Суджа

Суджа під обстрілами

Росіяни обстрілюють Суджу

Місто Суджа під обстрілами

Обстріл міста Суджа

Ситуація в Суджі

Зазначимо, що багато росіян не думали, що повномасштабна війна проти України так позначиться на їхньому житті. Деякі з них про війну не думали зовсім, а деякі взагалі не хвилює політика і вони навіть не дивляться новини.

Нагадаємо, Сили оборони України трохи просунулися в районі Суджі. ЗСУ продовжували атакувати поблизу Кореневого, Комарівки та інших населених пунктів.