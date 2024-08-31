"Уничтожают своих же": россияне "стирают" Суджу с лица земли, — Сухопутные войска Украины (фото)
Сейчас в городе осталось около 200 гражданских, большинство из них — пенсионеры. Украинские военные помогают им с медицинским обслуживанием и питьевой водой.
Россияне уничтожают город Суджа в Курской области. Они забрасывают город управляемыми авиационными бомбами (КАБами), обстреливают артиллерией и дронами-камикадзе. Об этом сообщают Воздушные силы в Telegram-канале.
"В пятницу, 30 августа, российский КАБ попал в местный детский сад, а вражеская авиация нанесла в Судже удары по домам в частном секторе", — говорится в сообщении.
Сейчас из около 5 тысяч местных в городе осталось около 200 гражданских людей. Подавляющее их большинство — люди пенсионного возраста. Им, согласно нормам международного гуманитарного права, помогают украинские военные.
Представители новосозданной украинской военной комендатуры наладили в Судже водоснабжение. Теперь местное население имеет доступ к питьевой воде.
"Ранее, благодаря нашим военным, данная проблема решалась с помощью водовозов и грузовиков с многокубовыми емкостями", — добавили в Воздушных силах.
Медицинскую помощь гражданским в Судже тоже оказывают украинские военные. Это происходит на стабпунктах, в "кейсеваках", везде, где есть раненые и больные.
Отметим, что многие россияне не думали, что полномасштабная война против Украины так скажется на их жизни. Некоторые из них о войне не думали вовсе, а некоторые вообще не волнует политика и они даже не смотрят новости.
Напомним, Силы обороны Украины немного продвинулись в районе Суджи. ВСУ продолжали атаковать вблизи Кореневого, Комаровки и других населенных пунктов.