Сейчас в городе осталось около 200 гражданских, большинство из них — пенсионеры. Украинские военные помогают им с медицинским обслуживанием и питьевой водой.

Related video

Россияне уничтожают город Суджа в Курской области. Они забрасывают город управляемыми авиационными бомбами (КАБами), обстреливают артиллерией и дронами-камикадзе. Об этом сообщают Воздушные силы в Telegram-канале.

"В пятницу, 30 августа, российский КАБ попал в местный детский сад, а вражеская авиация нанесла в Судже удары по домам в частном секторе", — говорится в сообщении.

Сейчас из около 5 тысяч местных в городе осталось около 200 гражданских людей. Подавляющее их большинство — люди пенсионного возраста. Им, согласно нормам международного гуманитарного права, помогают украинские военные.

Представители новосозданной украинской военной комендатуры наладили в Судже водоснабжение. Теперь местное население имеет доступ к питьевой воде.

"Ранее, благодаря нашим военным, данная проблема решалась с помощью водовозов и грузовиков с многокубовыми емкостями", — добавили в Воздушных силах.

Медицинскую помощь гражданским в Судже тоже оказывают украинские военные. Это происходит на стабпунктах, в "кейсеваках", везде, где есть раненые и больные.

Ситуация в городе Суджа

Суджа под обстрелами

Россияне обстреливают Суджу

Город Суджа под обстрелами

Обстрел города Суджа

Ситуация в Судже

Отметим, что многие россияне не думали, что полномасштабная война против Украины так скажется на их жизни. Некоторые из них о войне не думали вовсе, а некоторые вообще не волнует политика и они даже не смотрят новости.

Напомним, Силы обороны Украины немного продвинулись в районе Суджи. ВСУ продолжали атаковать вблизи Кореневого, Комаровки и других населенных пунктов.