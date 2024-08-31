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Военный Фокус Российско-украинская война Прорыв границы в Курской области

"Уничтожают своих же": россияне "стирают" Суджу с лица земли, — Сухопутные войска Украины (фото)

Курский прорыв, Суджа, уничтожение русскими
Фото: Сухопутные войска | Суджа

Сейчас в городе осталось около 200 гражданских, большинство из них — пенсионеры. Украинские военные помогают им с медицинским обслуживанием и питьевой водой.

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Россияне уничтожают город Суджа в Курской области. Они забрасывают город управляемыми авиационными бомбами (КАБами), обстреливают артиллерией и дронами-камикадзе. Об этом сообщают Воздушные силы в Telegram-канале.

"В пятницу, 30 августа, российский КАБ попал в местный детский сад, а вражеская авиация нанесла в Судже удары по домам в частном секторе", — говорится в сообщении.

Сейчас из около 5 тысяч местных в городе осталось около 200 гражданских людей. Подавляющее их большинство — люди пенсионного возраста. Им, согласно нормам международного гуманитарного права, помогают украинские военные.

Представители новосозданной украинской военной комендатуры наладили в Судже водоснабжение. Теперь местное население имеет доступ к питьевой воде.

"Ранее, благодаря нашим военным, данная проблема решалась с помощью водовозов и грузовиков с многокубовыми емкостями", — добавили в Воздушных силах.

Медицинскую помощь гражданским в Судже тоже оказывают украинские военные. Это происходит на стабпунктах, в "кейсеваках", везде, где есть раненые и больные.

Российские войска, обстрел, Суджа Fullscreen
Ситуация в городе Суджа
Суджа, обстрел российскими военными, уничтожение города Fullscreen
Суджа под обстрелами
Уничтожение, Суджа, российские войска Fullscreen
Россияне обстреливают Суджу
Суджа, обстрелы, российские войска Fullscreen
Город Суджа под обстрелами
Обстрел, российские войска, Суджа Fullscreen
Обстрел города Суджа
Война, прорыв в Курской области, обстрел Суджи, российские войска Fullscreen
Ситуация в Судже

Отметим, что многие россияне не думали, что полномасштабная война против Украины так скажется на их жизни. Некоторые из них о войне не думали вовсе, а некоторые вообще не волнует политика и они даже не смотрят новости.

Напомним, Силы обороны Украины немного продвинулись в районе Суджи. ВСУ продолжали атаковать вблизи Кореневого, Комаровки и других населенных пунктов.