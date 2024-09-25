ВСУ остановили наступление ВС РФ вблизи Новогродовки и Цукурино, — боец

Военнослужащий с позывным "Мучной" отмечает, что собратьям поступила помощь, поэтому на фронте стало немного легче. Впрочем, подразделения Сил обороны после захвата россиянами Желанного Второго будут вынуждены отходить за реку Волчья.

Related video

На Покровском направлении Силам обороны удалось отбить наступление россиян на двух участках фронта. Об этом в своем телеграм-канале сообщил боец Сил обороны с позывным "Мучной".

"Покровское направление: Новогродовка-Лисовка, враг применил броню и легковые машины, поперлись как на само село и в посадки, наши казаки их все уничтожили, очень много было техники, но мы справились. Сейчас работает вражеская арта и авиация, держимся", — проинформировал он.

Военный добавил, что также украинским защитникам удалось остановить продвижение россиян в районе Цукурино.

"Также удалось нам остановить наступление п**аров за железную дорогу севернее Цукурино. Немного пришло подмоги, поэтому уже немного легче. Тем временем враг вышел на окраины Цукурино с севера и востока, поселок до сих пор находится под арт обстрелом! Дополнительно враг обрабатывает авиацией заброшенную шахту юго-восточнее", — рассказал он.

"Мучной" также отметил, что украинские защитники сейчас вынуждены отступить за реку Волчья после того, как ВС РФ захватили Желанное Второе.

В утренней сводке Генштаба 25 сентября сообщалось, что на Кураховском направлении Силы обороны отбили 20 атак. Активнее всего оккупанты пытались продвинуться вперед вблизи Георгиевки и Цукурино. Кроме этого, враг атаковал в сторону Дальнего, Константиновки, Катериновки и Желанного Второго.

Напомним, что в Угледаре Донецкой области, где оборону держит 72-я ОМБр, сложилась критическая ситуация. Появилась информация о том, что бойцы начали отходить на более выгодные позиции.