ЗСУ зупинили наступ ЗС РФ поблизу Новогродівки та Цукуриного, — боєць

Військовослужбовець із позивним "Мучной" наголошує, що побратимам надійшла допомога, тому на фронті стало трохи легше. Втім, підрозділи Сил оборони після захоплення росіянами Желанного Другого будуть змушені відходити за річку Вовча.

Related video

На Покровському напрямку Силам оборони вдалося відбити наступ росіян на двох ділянках фронту. Про це в своєму телеграм-каналі повідомив боєць Сил оборони з позивним "Мучной".

"Покровський напрямок: Новогродівка-Лисівка, ворог застосував броню та легкові машини, поперлися як на саме село та у посадки, наші козаки їх всіх знищили, дуже багато було техніки, але ми впоралися. Зараз працює ворожа арта й авіація, тримаємося" — проінформував він.

Військовий додав, що також українським захисникам вдалося зупинити просування росіян в районі Цукуриного.

"Також вдалося нам зупинити наступ п**арів за залізку північніше Цукуриного. Трохи прийшло підмоги, тому вже трохи легше. Тим часом ворог вийшов на околиці Цукуриного з півночі та сходу, селище досі перебуває під арт обстрілом! Додатково ворог обробляє авіацією покинуту шахту південно-східніше", — розповів він.

"Мучной" також зауважив, що українські захисники зараз змушені відступити за річку Вовча після того, як ЗС РФ захопили Желанне Друге.

У ранковому зведенні Генштабу 25 вересня повідомлялося, що на Курахівському напрямку Сили оборони відбили 20 атак. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед поблизу Георгіївки та Цукуриного. Окрім цього, ворог атакував у бік Дальнього, Костянтинівки, Катеринівки та Желанного Другого.

Нагадаємо, що у Вугледарі на Донеччині, де оборону тримає 72-га ОМБр, склалася критична ситуація. Зʼявилася інформація про те, що бійці почали відходити на вигідніші позиції.