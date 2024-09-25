Россияне сами прибывают к рою дронов: в ВСУ показали диверсионную работу FPV-дронов (видео)

"Крылья до ада" с помощью FPV устроили "засаду" на дороге и враг, не подозревая об этом, наехал на нее.

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Украинские воины продолжают уничтожать оккупантов. Подразделение "Крылья до ада" 103-й отдельной бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины показало новый метод диверсионного использования FPV в виде "засады" на дорогах.

На видео показано, как с помощью дронов операторы минируют пути, по которым движутся оккупанты. ВСУ заблаговременно закладывают дроны с боевыми частями. В результате враги, не подозревая о минировании, наталкиваются на эту засаду.

"Теперь не мы летаем к кацапам, а они сами приезжают в засаду к нашему рою дронов", — пишут в сообщении военные.

Напомним, что по информации министра обороны Украины Рустема Умерова, Украина способна производить более нескольких миллионов дронов в год. Он отметил, что только в сентябре в Минобороны Украины по результатам тендеров были заключены соглашения на поставку дронов на 160 млн грн. Тем временем в России планируют увеличить производство дронов в 10 раз еще до конца года, примерно до полутора миллионов дронов. Вопрос о паритете в этой сфере теперь стал одним из ключевых, однако Украина не даст России обойти ее в 2025-м и нарастит производство БПЛА.

Отметим, что FPV-беспилотники Сил обороны Украины активно противостоят таким аппаратам, как "Орлан", Zala, SuperCam, которые активно используются ВС РФ на передовой и на временно оккупированных территориях. Ранее Фокус писал, каким образом недорогим БПЛА удается справляться с дорогой автономной авиацией ВС РФ.