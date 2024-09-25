Росіяни самі прибувають до рою дронів: в ЗСУ показали диверсійну роботу FPV-дронів (відео)

"Крила до пекла" за допомогою FPV влаштували "засідку" на дорозі й ворог, не підозрюючи про це, наїхав на неї.

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Українські воїни продовжують знищувати окупантів. Підрозділ "Крила до пекла" 103-ої окремої бригади територіальної оборони Збройних сил України показав новий метод диверсійного використання FPV у вигляді "засідки" на дорогах.

На відео показано, як за допомогою дронів оператори мінують шляхи, по яких рухаються окупанти. ЗСУ завчасно закладають дрони з бойовими частинами. В результаті вороги, не підозрюючи про мінування, натрапляють на цю засідку.

"Тепер не ми літаємо до кацапів, а вони самі приїжджають в засідку до нашого рою дронів", — пишуть в повідомленні військові.

Нагадаємо, що за інформацією міністра оборони України Рустема Умєрова, Україна здатна виробляти понад кілька мільйонів дронів на рік. Він зазначив, що тільки у вересні в Міноборони України за результатами тендерів було укладено угоди на постачання дронів на 160 млн грн. Тим часом в Росії планують збільшити виробництво дронів у 10 разів ще до кінця року, приблизно до півтора мільйона дронів. Питання про паритет у цій сфері тепер стало одним із ключових, однак Україна не дасть Росії обійти її у 2025-му і наростить виробництво БпЛА.

Зазначимо, що FPV-безпілотники Сил оборони України активно протистоять таким апаратам, як "Орлан", Zala, SuperCam, які активно використовуються ЗС РФ на передовій і на тимчасово окупованих територіях. Раніше Фокус писав, як недорогим БпЛА вдається справлятися з дорогою автономною авіацією ЗС РФ.