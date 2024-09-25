Тяжело, но справляется: начальник Одесского ТЦК рассказал о зарплате и работе (видео)

Заработная плата руководителя Одесского областного ТЦК меньше, чем у военнослужащих, участвующих в боевых действиях, сообщил военком Юрий Пуйко. Чиновник заверил, что не скрывает доходы и имущество.

Related video

Юрий Пуйко стал руководителем Одесского областного территориального центра комплектования (ТЦК) с августа 2024 года. Чиновник сообщил, что получает зарплату менее 30 тыс. грн. В электронной декларации руководителя ТЦК за прошлый год указаны несколько большие доходы. О деталях своей работы Пуйко рассказал в интервью проекту Ukrainian Witness.

Скандалы в ТЦК — руководитель Одесского военкомата Пуйко о деталях работы и зарплате

Пуйко объяснил, что в терцентре комплектования наладили работу с сотрудниками. Среди прочего, людей инструктируют перед каждым патрулированием, чтобы они действовали в рамках закона. По словам начальника ТЦК, за свою работу он получает зарплату меньше, чем у некоторых военнослужащих. Все доходы и имущество чиновника, а также его жены, можно увидеть в электронной декларации. Он ничего не планирует скрывать, пояснил военком, реагируя на упоминание о предыдущем руководителе Одесского ТЦК, у которого нашли виллу в Испании. Приблизительная зарплата — менее 30 тыс. грн, и это мало, слышно на видео.

"Размер зарплаты в ТЦК не буду говорить, но она намного меньше, чем у тех военнослужащих, которые проходят службу в боевых воинских частях. То есть это менее 30 тыс. грн. Тяжело, но ничего, справляемся", — пояснил руководитель терцентра.

На портале НАПК можно отыскать электронную декларацию, которую Пуйко заполнил в марте 2023 года. В документе указано, что ранее он работал в Хмельницком областном ТЦК и получил за год 726 509 грн: в месяц получается около 60 тыс. грн. У жены Натальи — месячная зарплата в больнице 24 тыс. грн. Семья владеет земельным участком и двумя квартирами (одна куплена в Черкассах в январе 2022 года, вторая — в Черновцах в январе 2023 года).

Скандалы в ТЦК и события в Одессе

Отметим, Фокус писал о нескольких скандалах, которые произошли в Одессе в связи с деятельностью ТЦК. Например, в июне военкомы посреди города задержали водителя скорой помощи, сняли его с дежурства и завезли в ТЦК. После этого под зданием заведения собрались врачи и другие водители скорой помощи, которые протестовали против такого решения военных.

В начале августа в пабликах появилось видео скандала с участием супружеской пары и сотрудников военкомата и полиции. Как объяснили служащие, женщина защищала мужа от ТЦК, бросалась на полицию и, чтобы с ней справиться, пришлось вызвать с десяток правоохранителей.

Год назад, летом 2023 года, в Одессе сняли с должности руководителя областного ТЦК Евгения Борисова. Против экс-чиновника открыто уголовное производство, поскольку заподозрили незаконное обогащение на общую сумму 124 млн грн. Расследователи тем временем обнаружили у топ-чиновника виллу в Испании и роскошные авто.

Напоминаем, 20 сентября глава Одесской ОВА Олег Кипер рассказал о проблемах, которые ему создавали местные руководители терцентров комплектования, и о деятельности блогеров-злоумышленников.